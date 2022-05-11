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сегодня, 00:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Севилья». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.60. Вероятность ничьи оценивается в 3.85, а поражение доступно по котировке 6.00.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.77, а за «верх» — 2.05.

Пропускают матч

«Севилья»: Сусо — Травма лодыжки, Фернандо — Травма лодыжки.

«Мальорка»: Грейф Доминик — Травма спины, Седлар Александр — Травма, Руис Иньиго — Травма колена.

Форма команд

На данный момент «нервионцы» на 3-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании. «Киноварные» отстают на 33 очка.

За последние пять матчей «Севилья» и «Мальорка» набрали соответственно 8 и 6 очков. Разница мячей +2 и -6 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Севилья»: 1.46 — 0.83, дома 2.06 — 1.00.

«Мальорка»: 0.91 — 1.77, в гостях 0.82 — 2.24.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 3:1.

Пять очных встреч

«Севилья» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (1:1, 2:0, 0:2, 2:1, 1:2).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал больше гостей (1)» с коэффициентом 3.2.