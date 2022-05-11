Линия букмекеров
Фаворит этой встречи у экспертов — «Севилья». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.60. Вероятность ничьи оценивается в 3.85, а поражение доступно по котировке 6.00.
Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.77, а за «верх» — 2.05.
Пропускают матч
«Севилья»: Сусо — Травма лодыжки, Фернандо — Травма лодыжки.
«Мальорка»: Грейф Доминик — Травма спины, Седлар Александр — Травма, Руис Иньиго — Травма колена.
Форма команд
На данный момент «нервионцы» на 3-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании. «Киноварные» отстают на 33 очка.
За последние пять матчей «Севилья» и «Мальорка» набрали соответственно 8 и 6 очков. Разница мячей +2 и -6 в пользу хозяев.
Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Севилья»: 1.46 — 0.83, дома 2.06 — 1.00.
«Мальорка»: 0.91 — 1.77, в гостях 0.82 — 2.24.
Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 3:1.
Пять очных встреч
«Севилья» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (1:1, 2:0, 0:2, 2:1, 1:2).
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал больше гостей (1)» с коэффициентом 3.2.