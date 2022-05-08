Линия букмекеров
Фаворит этой встречи у экспертов — «Бетис». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.95. Вероятность ничьи оценивается в 3.55, а поражение доступно по котировке 3.85.
Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.82, а за «верх» — 1.98.
Пропускают матч
«Валенсия»: Гайя Хосе Луис — Красная карточка.
«Бетис»: Браво Клаудио — Травма бедра, Бельерин Эктор — Травма, Монтойя Мартин — Травма лодыжки, Камараса Виктор — Травма.
Форма команд
На данный момент «бетикос» на 5-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании. «Летучие мыши» отстают на 14 очков.
За последние пять матчей «Бетис» и «Валенсия» набрали соответственно 5 и 3 очка. Разница мячей -3 и -1 в пользу гостей.
Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Валенсия»: 1.29 — 1.40, дома 1.41 — 1.24.
«Бетис»: 1.63 — 1.14, в гостях 1.47 — 1.06.
Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 1:2.
Пять очных встреч
Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (1:1, 4:1, 2:2, 0:2, 2:1).
«Бетис» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (1:1, 4:1, 2:2, 0:2, 2:1).
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Обе команды забьют — да» с коэффициентом 1.85.