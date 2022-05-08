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вчера, 22:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Бетис». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.95. Вероятность ничьи оценивается в 3.55, а поражение доступно по котировке 3.85.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.82, а за «верх» — 1.98.

Пропускают матч

«Валенсия»: Гайя Хосе Луис — Красная карточка.

«Бетис»: Браво Клаудио — Травма бедра, Бельерин Эктор — Травма, Монтойя Мартин — Травма лодыжки, Камараса Виктор — Травма.

Форма команд

На данный момент «бетикос» на 5-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании. «Летучие мыши» отстают на 14 очков.

За последние пять матчей «Бетис» и «Валенсия» набрали соответственно 5 и 3 очка. Разница мячей -3 и -1 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Валенсия»: 1.29 — 1.40, дома 1.41 — 1.24.

«Бетис»: 1.63 — 1.14, в гостях 1.47 — 1.06.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 1:2.

Пять очных встреч

Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (1:1, 4:1, 2:2, 0:2, 2:1).

«Бетис» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (1:1, 4:1, 2:2, 0:2, 2:1).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Обе команды забьют — да» с коэффициентом 1.85.