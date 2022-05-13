1652437984

вчера, 13:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Болонья». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.45. Вероятность ничьи оценивается в 3.80, а поражение доступно по котировке 2.65.

Пропускают матч

«Болонья»: Дейкс Митчелл — Травма, Майкл Кингсли — Травма спины.

«Сассуоло»: Мба Обьянг Педро — Проблемы с сердцем.

Возможная расстановка

La Gazzeta dello Sport прогнозирует следующие составы:

«Болонья»: Скорупски Лукаш — Медель Гари, Сумаоро Адама, Тете Артур — Де Сильвестри Лоренцо, Домингес Николас, Сориано Роберто, Хики Аарон, Шутен Йерди — Арнаутович Марко, Бэрроу Муса.

Запасные: Барди Франческо — Бинкс Луис, Бонифаци Кевин, Дейкс Митчелл, Касиус Денсо — Аэбишер Мишель, Виола Николас, Сванберг Маттиас — Виньято Эмануэль, Орсолини Риккардо, Сансоне Никола, Сантандер Федерико.



«Сассуоло»: Консильи Андреа — Айхан Каан, Мюльдюр Мерт, Рожерио, Феррари Джанмарко — Берарди Алессандро, Лопес Максим, Распадори Джакомо, Траоре Хамед, Фраттези Давиде — Скамакка Джанлука.

Запасные: Пеголо Джанлука, Саталино Джакомо — Кирикеш Влад, Пелузо Федерико, Руан — Джуричич Филип, Маньянелли Франческо — Дефрель Грегуар, Кейде Эмиль, Черво Риккардо.

Форма команд

На данный момент «черно-зеленые» на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Красно-синие» отстают на 4 очка.

За последние пять матчей «Болонья» и «Сассуоло» набрали соответственно 6 и 4 очка. Разница мячей 0 и -6 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Болонья»: 1.17 — 1.44, дома 1.33 — 1.17.

«Сассуоло»: 1.69 — 1.72, в гостях 1.89 — 1.94.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:2 или 2:1.

Пять очных встреч

Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (0:3, 1:1, 3:4, 1:2, 3:1).

Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (0:3, 1:1, 3:4, 1:2, 3:1).

«Болонья» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (0:3, 1:1, 3:4, 1:2, 3:1).