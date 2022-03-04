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вчера, 17:03

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Рома». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.55. Вероятность ничьи оценивается в 3.50, а поражение доступно по котировке 2.65.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 2.12, а за «верх» — 1.72.

Пропускают матч

«Рома»: Спинаццола Леонардо — Травма ахиллова сухожилия.

«Аталанта»: Толой Рафаэль — Перебор желтых карточек, Сапата Дуван — Мышечная травма.

Возможная расстановка

La Gazzeta dello Sport прогнозирует следующие составы:

«Рома»: Патрисиу Руй — Кумбулла Мараш, Манчини Джанлука, Смоллинг Крис — Винья Матиас, Карсдорп Рик, Кристанте Бриан, Мхитарян Генрих, Пеллегрини Эрос — Абрахам Тэмми, Дзаньоло Николо.

Запасные: Боэр Пьетро, Фузато Даниэль — Роджер Ибаньес — Бове Эдуардо, Дарбо Эбрима, Диавара Амаду, Залевски Никола, Мэйтленд-Найлз Эйнсли, Оливейра Сержиу — Перес Карлес, Шомуродов Элдор, Эль-Шаарави Стефан.



«Аталанта»: Муссо Хуан — Демирал Мерих, Джимсити Берат, Паломино Хосе Луис — Де Рон Мартен, Копмейнерс Тейн, Мехле Йоаким, Фройлер Ремо, Хатебур Ханс — Бога Жереми, Пашалич Марио.

Запасные: Росси Франческо, Спортиелло Марко — Дзаппакоста Давиде, Пеццелья Херман, Скальвини Джорджио — Малиновский Руслан, Пессина Маттео — Миранчук Алексей, Михэйлэ Валентин, Муриэль Луис.

Форма команд

На данный момент «богиня» на 5-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Волки» отстают на 3 очка.

За последние пять матчей «Рома» и «Аталанта» набрали соответственно 9 и 5 очков. Разница мячей +3 и +2 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Рома»: 1.67 — 1.26, дома 1.36 — 1.00.

«Аталанта»: 1.92 — 1.15, в гостях 2.00 — 0.92.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:2 или 1:1.

Более уставшими к этой игре подошли «гости» — за последние 30 дней у них семь матчей (последний — 28 февраля), а у «хозяев» лишь пять.

Пять очных встреч

Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (1:4, 1:1, 4:1, 2:1, 0:2).

«Аталанта» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (1:4, 1:1, 4:1, 2:1, 0:2).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал больше в 1-м тайме — 1» с коэффициентом 1.72.