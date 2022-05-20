Линия букмекеров
Фаворит этой встречи у экспертов — «Милан». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.45. Вероятность ничьи оценивается в 4.70, а поражение доступно по котировке 6.60.
Пропускают матч
«Сассуоло»: Мба Обьянг Педро — Проблемы с сердцем.
«Милан»: Кьер Симон — Травма колена.
Возможная расстановка
La Gazzeta dello Sport прогнозирует следующие составы:
«Сассуоло»: Консильи Андреа — Кириакопулос Гиоргос, Кирикеш Влад, Мюльдюр Мерт, Феррари Джанмарко — Берарди Алессандро, Лопес Максим, Распадори Джакомо, Траоре Хамед, Фраттези Давиде — Скамакка Джанлука.
Запасные: Пеголо Джанлука — Айхан Каан, Пелузо Федерико, Рожерио, Руан — Джуричич Филип, Маньянелли Франческо, Матеус Энрике — Дефрель Грегуар, Кейде Эмиль, Оддеи Брайан, Черво Риккардо.
«Милан»: Меньян Мик — Калабрия Давиде, Калулу Пьер, Томори Фикайо, Эрнандес Тео — Кессье Франк, Крунич Раде, Леау Рафаэл, Салемакерс Алексис, Тонали Сандро — Жиру Оливье.
Запасные: Миранте Антонио, Тэтэрушану Чиприан — Балло-Туре Фоде, Габбиа Маттео, Романьоли Алессио, Флоренци Алессандро — Бакайоко Тьему, Беннасер Исмаэль — Диас Браим, Ибрагимович Златан, Мессиас Жуниор, Ребич Анте.
Форма команд
На данный момент «россонери» на 1-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Черно-зеленые» отстают на 33 очка.
За последние пять матчей «Милан» и «Сассуоло» набрали соответственно 15 и 4 очка. Разница мячей -5 и +8 в пользу гостей.
Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Сассуоло»: 1.73 — 1.70, дома 1.50 — 1.50.
«Милан»: 1.78 — 0.84, в гостях 2.11 — 1.06.
Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:2 или 2:2.
Пять очных встреч
«Милан» — победитель всех пяти последних встреч между этими командами на чужом поле (1:2, 1:2, 1:4, 0:2, 0:1).
Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (1:3, 1:2, 1:2, 1:2, 0:0).
Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (1:3, 1:2, 1:2, 1:2, 0:0).
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Обе команды забьют — да» с коэффициентом 1.60.