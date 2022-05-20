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20 мая 2022, 19:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Милан». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.45. Вероятность ничьи оценивается в 4.70, а поражение доступно по котировке 6.60.

Пропускают матч

«Сассуоло»: Мба Обьянг Педро — Проблемы с сердцем.

«Милан»: Кьер Симон — Травма колена.

Возможная расстановка

La Gazzeta dello Sport прогнозирует следующие составы:

«Сассуоло»: Консильи Андреа — Кириакопулос Гиоргос, Кирикеш Влад, Мюльдюр Мерт, Феррари Джанмарко — Берарди Алессандро, Лопес Максим, Распадори Джакомо, Траоре Хамед, Фраттези Давиде — Скамакка Джанлука.

Запасные: Пеголо Джанлука — Айхан Каан, Пелузо Федерико, Рожерио, Руан — Джуричич Филип, Маньянелли Франческо, Матеус Энрике — Дефрель Грегуар, Кейде Эмиль, Оддеи Брайан, Черво Риккардо.



«Милан»: Меньян Мик — Калабрия Давиде, Калулу Пьер, Томори Фикайо, Эрнандес Тео — Кессье Франк, Крунич Раде, Леау Рафаэл, Салемакерс Алексис, Тонали Сандро — Жиру Оливье.

Запасные: Миранте Антонио, Тэтэрушану Чиприан — Балло-Туре Фоде, Габбиа Маттео, Романьоли Алессио, Флоренци Алессандро — Бакайоко Тьему, Беннасер Исмаэль — Диас Браим, Ибрагимович Златан, Мессиас Жуниор, Ребич Анте.

Форма команд

На данный момент «россонери» на 1-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Черно-зеленые» отстают на 33 очка.

За последние пять матчей «Милан» и «Сассуоло» набрали соответственно 15 и 4 очка. Разница мячей -5 и +8 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Сассуоло»: 1.73 — 1.70, дома 1.50 — 1.50.

«Милан»: 1.78 — 0.84, в гостях 2.11 — 1.06.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:2 или 2:2.

Пять очных встреч

«Милан» — победитель всех пяти последних встреч между этими командами на чужом поле (1:2, 1:2, 1:4, 0:2, 0:1).

Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (1:3, 1:2, 1:2, 1:2, 0:0).

Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (1:3, 1:2, 1:2, 1:2, 0:0).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Обе команды забьют — да» с коэффициентом 1.60.