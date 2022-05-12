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вчера, 19:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Верона». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.25. Вероятность ничьи оценивается в 3.50, а поражение доступно по котировке 3.05.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 2.03, а за «верх» — 1.78.

Пропускают матч

«Верона»: Пандур Ивор — Травма.

«Торино»: Фарес Мохаммед — Травма колена, Санабрия Антонио — Травма.

Возможная расстановка

La Gazzeta dello Sport прогнозирует следующие составы:

«Верона»: Монтипо Лоренцо — Гюнтер Корай, Казале Николо, Чеккерини Федерико — Барак Антонин, Депаоли Фабио, Илич Иван, Капрари Джанлука, Лазович Дарко, Тамез Адриен — Симеоне Джованни.

Запасные: Терраччано Пьетро — Рецос Панайотис, Фработта Джанлука, Шутало Бошко — Бесса Даниэль, Велозу Мигель, Прашелик Матеуш, Хонгла Мартин — Канчельери Маттео, Кьеза Федерико, Лазанья Кевин.



«Торино»: Бериша Этрит — Бремер Глейсон, Иццо Армандо, Родригес Рикардо — Айна Ола, Брекало Йосип, Войвода Мергим, Лукич Саша, Побега Томмазо, Прат Деннис — Белотти Андреа.

Запасные: Джемелло Лука, Зима Лукаш, Милинкович-Савич Ваня — Ансальди Кристиан, Буонджорно Алессандро, Джиджи Коффи, Риччи Джакомо — Линетти Кароль, Мандрагора Роландо — Пеллегри Пьетро, Пьяца Марко, Сек Демба.

Форма команд

На данный момент «мастифы» на 9-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Быки» отстают на 5 очков.

За последние пять матчей «Торино» и «Верона» набрали соответственно 8 и 7 очков. Разница мячей -2 и +2 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Верона»: 1.72 — 1.53, дома 1.89 — 1.33.

«Торино»: 1.25 — 1.06, в гостях 0.89 — 1.11.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 1:1.

Пять очных встреч

В четырех из пяти последних очных встреч зафиксирована ничья (1:0, 1:1, 1:1, 1:1, 3:3).

Тотал меньше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (1:0, 1:1, 1:1, 1:1, 3:3).

Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (1:0, 1:1, 1:1, 1:1, 3:3).

«Торино» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (1:0, 1:1, 1:1, 1:1, 3:3).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Ничья» с коэффициентом 3.50.