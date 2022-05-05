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вчера, 22:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Гронинген». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.10. Вероятность ничьи оценивается в 3.45, а поражение доступно по котировке 3.50.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.75, а за «верх» — 2.07.

Пропускают матч

«Гронинген»: Хоекстра Ян — Травма, Балкер Радинио — Травма.

«Спарта»: Пинту Мика — Травма, Энгельс Марио — Травма.

Форма команд

На данный момент «гордость севера» на 8-м месте в турнирной таблице чемпионата Нидерландов. «Владыки замка» отстают на 10 очков.

За последние пять матчей команды набрали одинаковое количество очков, а именно 3. Разница мячей у обеих команд -5.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Гронинген»: 1.23 — 1.52, дома 1.00 — 1.07.

«Спарта»: 0.74 — 1.48, в гостях 0.60 — 1.67.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 2:1.

Пять очных встреч

Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (1:1, 1:2, 2:3, 1:2, 2:0).

«Гронинген» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (1:1, 1:2, 2:3, 1:2, 2:0).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Обе команды забьют — да» с коэффициентом 1.88.