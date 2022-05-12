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«Ахмат» — «Крылья Советов» прогноз

вчера, 19:33
Крылья Советов (Самара)

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Ахмат». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.25. Вероятность ничьи оценивается в 3.40, а поражение доступно по котировке 3.20.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.88, а за «верх» — 1.92.

Пропускают матч

«Ахмат»: Уциев Ризван — Красная карточка.
«Крылья Советов»: Иванисеня Дмитрий — Личные причины.

Форма команд

На данный момент гости на 7-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Хозяева отстают на 3 очка.

За последние пять матчей «Крылья Советов» и «Ахмат» набрали соответственно 9 и 6 очков. Разница мячей -2 и +2 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Ахмат»: 1.21 — 1.32, дома 1.57 — 1.21.
«Крылья Советов»: 1.39 — 1.21, в гостях 1.00 — 1.43.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 1:1.

Пять очных встреч

Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (1:2, 0:0, 2:4, 1:1, 2:1).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Обе команды забьют — да» с коэффициентом 1.76.

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