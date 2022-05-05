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ЦСКА — «Сочи» прогноз

вчера, 19:33
ЦСКА (Москва)

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — ЦСКА. Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.15. Вероятность ничьи оценивается в 3.60, а поражение доступно по котировке 3.20.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.95, а за «верх» — 1.85.

Пропускают матч

«Сочи»: Родригао — Перелом ребра.

Форма команд

На данный момент гости на 3-м месте в турнирной таблице чемпионата России. «Армейцы» отстают на 2 очка.

За последние пять матчей «Сочи» и ЦСКА набрали соответственно 11 и 5 очков. Разница мячей -3 и +8 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
ЦСКА: 1.41 — 1.00, дома 1.54 — 0.62.
«Сочи»: 1.78 — 1.07, в гостях 1.46 — 1.00.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 2:1.

Пять очных встреч

Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (1:2, 4:1, 2:1, 1:1, 2:3).

Команды обменивались забитыми голами в каждой из последних пяти игр между собой (1:2, 4:1, 2:1, 1:1, 2:3).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал больше (2.5)» с коэффициентом 1.85.

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