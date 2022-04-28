Линия букмекеров
Фаворит этой встречи у экспертов — «Динамо». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.60. Вероятность ничьи оценивается в 3.65, а поражение доступно по котировке 6.60.
Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.57, а за «верх» — 2.40.
Пропускают матч
«Динамо»: Ордец Иван — Личные причины.
«Урал»: Кулаков Денис — Личные причины.
Форма команд
На данный момент «бело-голубые» на 2-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Гости отстают на 28 очков.
За последние пять матчей «Динамо» и «Урал» набрали соответственно 10 и 4 очка. Разница мячей +3 и -3 в пользу хозяев.
Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Динамо»: 1.73 — 0.96, дома 1.69 — 0.85.
«Урал»: 0.69 — 1.12, в гостях 0.85 — 1.38.
Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 1:1.
Пять очных встреч
«Динамо» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (0:1, 2:2, 0:2, 2:1, 2:0).
Материалы по матчу
Тарханов: «У „Динамо“ и „Урала“ будет запредельная мотивация выиграть», «Динамо» Москва – «Урал». Прогноз на матч чемпионата России (30.04.2022), Москалёв обслужит «Зенит» и «Локомотив». Назначения судей на 27-й тур РПЛ