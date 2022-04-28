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вчера, 22:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Динамо». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.60. Вероятность ничьи оценивается в 3.65, а поражение доступно по котировке 6.60.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.57, а за «верх» — 2.40.

Пропускают матч

«Динамо»: Ордец Иван — Личные причины.

«Урал»: Кулаков Денис — Личные причины.

Форма команд

На данный момент «бело-голубые» на 2-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Гости отстают на 28 очков.

За последние пять матчей «Динамо» и «Урал» набрали соответственно 10 и 4 очка. Разница мячей +3 и -3 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Динамо»: 1.73 — 0.96, дома 1.69 — 0.85.

«Урал»: 0.69 — 1.12, в гостях 0.85 — 1.38.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 1:1.

Пять очных встреч

«Динамо» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (0:1, 2:2, 0:2, 2:1, 2:0).

Материалы по матчу