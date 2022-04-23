Линия букмекеров
Фаворит этой встречи у экспертов — «Крылья Советов». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.18. Вероятность ничьи оценивается в 3.40, а поражение доступно по котировке 3.40.
Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.73, а за «верх» — 2.13.
Пропускают матч
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Форма команд
На данный момент гости на 7-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Хозяева отстают на 13 очков.
За последние пять матчей «Химки» и «Крылья Советов» набрали соответственно 11 и 9 очков. Разница мячей +4 и +2 в пользу хозяев.
Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Химки»: 1.04 — 1.64, дома 1.17 — 1.33.
«Крылья Советов»: 1.28 — 1.04, в гостях 1.00 — 1.17.
Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 2:1.
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к ставке «победа хозяев» с коэффициентом 3.40.
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