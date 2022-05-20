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20 мая 2022, 14:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Спартак». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.35. Вероятность ничьи оценивается в 3.75, а поражение доступно по котировке 2.80.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 2.12, а за «верх» — 1.75.

Пропускают матч

«Спартак»: Маслов Павел — Травма сухожилия.

Форма команд

На данный момент «красно-белые» на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Хозяева отстают на 9 очков.

За последние пять матчей «Спартак» и «Химки» набрали соответственно 8 и 5 очков. Разница мячей +1 и +2 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Химки»: 1.10 — 1.59, дома 1.36 — 1.29.

«Спартак»: 1.24 — 1.34, в гостях 1.00 — 1.57.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 2:1.

Более уставшими к этой игре подошли «гости» — за последние 30 дней у них шесть матчей (последний — 15 мая), а у «хозяев» лишь четыре.

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал больше хозяев 1» с коэффициентом 1.61.

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