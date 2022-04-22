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вчера, 14:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Локомотив». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.72. Вероятность ничьи оценивается в 3.65, а поражение доступно по котировке 5.20.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.70, а за «верх» — 2.20.

Пропускают матч

«Локомотив»: Магкеев Станислав — Травма колена, Кухта Ян — Красная карточка.

Форма команд

На данный момент «железнодорожники» на 6-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Гости отстают на 10 очков.

За последние пять матчей «Локомотив» и «Нижний Новгород» набрали соответственно 7 и 6 очков. Разница мячей -2 и 0 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Локомотив»: 1.46 — 1.29, дома 1.58 — 1.08.

«Нижний Новгород»: 0.88 — 1.36, в гостях 0.92 — 1.33.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 2:1.

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «ничья» с коэффициентом 3.65.

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