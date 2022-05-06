Линия букмекеров
Фаворит этой встречи у экспертов — «Ахмат». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.30. Вероятность ничьи оценивается в 3.30, а поражение доступно по котировке 3.20.
Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.62, а за «верх» — 2.30.
Пропускают матч
«Ахмат»: Нижич Зоран — Травма.
Форма команд
На данный момент гости на 8-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Хозяева отстают на 6 очков.
За последние пять матчей «Нижний Новгород» и «Ахмат» набрали соответственно 5 и 4 очка. Разница мячей -1 и -3 в пользу хозяев.
Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Нижний Новгород»: 0.93 — 1.41, дома 0.85 — 1.38.
«Ахмат»: 1.22 — 1.37, в гостях 0.85 — 1.54.
Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 2:1.
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к ставке «тотал больше (2.5)» с коэффициентом 2.30.
Материалы по матчу
Битва «Сочи» и ЦСКА за пьедестал и «Зенит» в ранге чемпиона. Расставляем акценты в 28-м туре РПЛ, «Нижний Новгород» — «Ахмат». Прогноз на матч чемпионата России (07.05.2022), Безбородов обслужит ЦСКА и «Сочи». Назначения судей на 28-й тур РПЛ