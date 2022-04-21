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вчера, 19:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Сочи». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.95. Вероятность ничьи оценивается в 3.60, а поражение доступно по котировке 3.85.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.80, а за «верх» — 2.00.

Пропускают матч

«Сочи»: Родригао — Перелом ребра.

«Ахмат»: Нижич Зоран — Травма, Уциев Ризван — Травма.

Форма команд

На данный момент хозяева на 4-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Гости отстают на 11 очков.

За последние пять матчей «Сочи» и «Ахмат» набрали соответственно 6 и 2 очка. Разница мячей 0 и -5 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Сочи»: 1.56 — 1.08, дома 2.00 — 1.08.

«Ахмат»: 1.16 — 1.36, в гостях 0.75 — 1.42.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 1:1.

Пять очных встреч

«Сочи» — победитель четырех из пяти последних очных встреч (1:2, 2:0, 0:1, 1:1, 2:0).

Тотал меньше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (1:2, 2:0, 0:1, 1:1, 2:0).

«Сочи» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (1:2, 2:0, 0:1, 1:1, 2:0).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Победа хозяев» с коэффициентом 1.95.