Линия букмекеров
Фаворит этой встречи у экспертов — «Сочи». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.95. Вероятность ничьи оценивается в 3.60, а поражение доступно по котировке 3.85.
Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.80, а за «верх» — 2.00.
Пропускают матч
«Сочи»: Родригао — Перелом ребра.
«Ахмат»: Нижич Зоран — Травма, Уциев Ризван — Травма.
Форма команд
На данный момент хозяева на 4-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Гости отстают на 11 очков.
За последние пять матчей «Сочи» и «Ахмат» набрали соответственно 6 и 2 очка. Разница мячей 0 и -5 в пользу хозяев.
Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Сочи»: 1.56 — 1.08, дома 2.00 — 1.08.
«Ахмат»: 1.16 — 1.36, в гостях 0.75 — 1.42.
Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 1:1.
Пять очных встреч
«Сочи» — победитель четырех из пяти последних очных встреч (1:2, 2:0, 0:1, 1:1, 2:0).
Тотал меньше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (1:2, 2:0, 0:1, 1:1, 2:0).
«Сочи» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (1:2, 2:0, 0:1, 1:1, 2:0).
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Победа хозяев» с коэффициентом 1.95.