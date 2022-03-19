Линия букмекеров
Фаворит этой встречи у экспертов — «Сочи». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.90. Вероятность ничьи оценивается в 3.60, а поражение доступно по котировке 4.00.
Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.80, а за «верх» — 2.00.
Пропускают матч
«Сочи»: Адамов Денис — Травма шеи.
Форма команд
На данный момент хозяева на 4-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Гости отстают на 9 очков.
За последние пять матчей «Сочи» и «Крылья Советов» набрали соответственно 10 и 6 очков. Разница мячей +5 и +1 в пользу хозяев.
Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Сочи»: 1.57 — 1.00, дома 2.20 — 0.90.
«Крылья Советов»: 1.25 — 1.05, в гостях 0.89 — 1.22.
Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 1:1.
Пять очных встреч
«Крылья Советов» — победитель всех пяти последних очных встреч (1:0, 3:0, 0:2, 1:3, 2:0).
Команды обменивались забитыми голами в одной из последних пяти игр между собой (1:0, 3:0, 0:2, 1:3, 2:0).
«Крылья Советов» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (1:0, 3:0, 0:2, 1:3, 2:0).
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Победа гостей» с коэффициентом 4.00.
Материалы по матчу
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Самара давно уже не видела таких приятных результатов в исполнении своей команды. В текущем сезоне Крылья не выполняют роль бойцов за выживания, а спокойно существуют в районе топ-10. Сейчас самарская дружина на 8-й позиции, и даже на топ-5 вполне способны претендовать еще. Пожалуй что можно говорить о том, что самарская дружина не потеряла хватку за зиму, и в стартовых весенних матчах они смотрятся достойно....
Вполне ожидаемо букмекеры отдают статус фаворита в этом матче Сочи. Хотя на деле, Сочи и Крылья сейчас очень схожие команды по результатам и уровню игры. Я жду в этом матче достаточно вязкой борьбы, и вряд ли кто-то кого-то сможет уверенно обыграть. Вот собственно я и решил остановиться в этом поединке на варианте ставки: фора(+1) на Крылья. Самарская дружина показывает сейчас вполне неплохие результаты. И если Сочи в отчетном туре побед, то виктория их явно будет на тоненького в один мяч....
Самара давно уже не видела таких приятных результатов в исполнении своей команды. В текущем сезоне Крылья не выполняют роль бойцов за выживания, а спокойно существуют в районе топ-10. Сейчас самарская дружина на 8-й позиции, и даже на топ-5 вполне способны претендовать еще. Пожалуй что можно говорить о том, что самарская дружина не потеряла хватку за зиму, и в стартовых весенних матчах они смотрятся достойно....
Вполне ожидаемо букмекеры отдают статус фаворита в этом матче Сочи. Хотя на деле, Сочи и Крылья сейчас очень схожие команды по результатам и уровню игры. Я жду в этом матче достаточно вязкой борьбы, и вряд ли кто-то кого-то сможет уверенно обыграть. Вот собственно я и решил остановиться в этом поединке на варианте ставки: фора(+1) на Крылья. Самарская дружина показывает сейчас вполне неплохие результаты. И если Сочи в отчетном туре побед, то виктория их явно будет на тоненького в один мяч....