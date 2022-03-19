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19 марта 2022, 04:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Сочи». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.90. Вероятность ничьи оценивается в 3.60, а поражение доступно по котировке 4.00.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.80, а за «верх» — 2.00.

Пропускают матч

«Сочи»: Адамов Денис — Травма шеи.

Форма команд

На данный момент хозяева на 4-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Гости отстают на 9 очков.

За последние пять матчей «Сочи» и «Крылья Советов» набрали соответственно 10 и 6 очков. Разница мячей +5 и +1 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Сочи»: 1.57 — 1.00, дома 2.20 — 0.90.

«Крылья Советов»: 1.25 — 1.05, в гостях 0.89 — 1.22.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 1:1.

Пять очных встреч

«Крылья Советов» — победитель всех пяти последних очных встреч (1:0, 3:0, 0:2, 1:3, 2:0).

Команды обменивались забитыми голами в одной из последних пяти игр между собой (1:0, 3:0, 0:2, 1:3, 2:0).

«Крылья Советов» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (1:0, 3:0, 0:2, 1:3, 2:0).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Победа гостей» с коэффициентом 4.00.

Материалы по матчу