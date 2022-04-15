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«Сочи» — «Локомотив» прогноз

вчера, 16:33
Локомотив

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Сочи». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.73. Вероятность ничьи оценивается в 3.85, а поражение доступно по котировке 4.60.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.87, а за «верх» — 1.93.

Пропускают матч

«Локомотив»: Магкеев Станислав — Травма колена.

Форма команд

На данный момент хозяева на 4-м месте в турнирной таблице чемпионата России. «Железнодорожники» отстают на 5 очков.

За последние пять матчей «Локомотив» и «Сочи» набрали соответственно 9 и 8 очков. Разница мячей +1 и -1 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Сочи»: 1.54 — 1.04, дома 2.00 — 1.00.
«Локомотив»: 1.43 — 1.26, в гостях 1.27 — 1.45.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 1:1.

Пять очных встреч

Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (2:1, 1:3, 3:1, 2:1, 0:0).

Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (2:1, 1:3, 3:1, 2:1, 0:0).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал больше (2.5)» с коэффициентом 1.93.

Материалы по матчу

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Все комментарии

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вчера в 18:10
Футбольный клуб «Сочи» одержит победу.
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