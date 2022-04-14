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вчера, 14:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — ЦСКА . Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.95. Вероятность ничьи оценивается в 3.50, а поражение доступно по котировке 3.95.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.68, а за «верх» — 2.20.

Пропускают матч

«Уфа»: Родригеш Тиагу — Травма, Жамалетдинов Тимур — Травма колена.

Форма команд

На данный момент «армейцы» на 3-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Хозяева отстают на 22 очка.

За последние пять матчей ЦСКА и «Уфа» набрали соответственно 10 и 5 очков. Разница мячей -2 и +5 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Уфа»: 0.92 — 1.42, дома 1.08 — 1.25.

ЦСКА : 1.50 — 1.00, в гостях 1.42 — 1.33.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 1:2.

Пять очных встреч

Тотал меньше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» все пять раз (1:0, 1:1, 0:1, 0:0, 1:0).

Команды обменивались забитыми голами в одной из последних пяти игр между собой (1:0, 1:1, 0:1, 0:0, 1:0).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал меньше (2.5)» с коэффициентом 1.68.