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вчера, 19:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Уфа». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.30. Вероятность ничьи оценивается в 3.25, а поражение доступно по котировке 3.25.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.67, а за «верх» — 2.25.

Пропускают матч

«Уфа»: Жамалетдинов Тимур — Травма колена.

Форма команд

На данный момент гости на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Хозяева отстают на 11 очков.

За последние пять матчей «Ростов» и «Уфа» набрали соответственно 12 и 5 очков. Разница мячей -1 и +5 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Уфа»: 0.93 — 1.41, дома 1.08 — 1.23.

«Ростов»: 1.67 — 1.70, в гостях 1.46 — 1.62.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 2:1.

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «победа хозяев» с коэффициентом 2.30.

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