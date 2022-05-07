Линия букмекеров
Фаворит этой встречи у экспертов — «Уфа». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.30. Вероятность ничьи оценивается в 3.25, а поражение доступно по котировке 3.25.
Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.67, а за «верх» — 2.25.
Пропускают матч
«Уфа»: Жамалетдинов Тимур — Травма колена.
Форма команд
На данный момент гости на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Хозяева отстают на 11 очков.
За последние пять матчей «Ростов» и «Уфа» набрали соответственно 12 и 5 очков. Разница мячей -1 и +5 в пользу гостей.
Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Уфа»: 0.93 — 1.41, дома 1.08 — 1.23.
«Ростов»: 1.67 — 1.70, в гостях 1.46 — 1.62.
Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 2:1.
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к ставке «победа хозяев» с коэффициентом 2.30.
Материалы по матчу
Битва «Сочи» и ЦСКА за пьедестал и «Зенит» в ранге чемпиона. Расставляем акценты в 28-м туре РПЛ, «Уфа» — «Ростов». Прогноз на матч чемпионата России (08.05.2022), Безбородов обслужит ЦСКА и «Сочи». Назначения судей на 28-й тур РПЛ