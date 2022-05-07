Soccer.ru
ГлавнаяБлогиФутбольные прогнозыКотировки и букмекерыРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

«Уфа» — «Ростов» прогноз

вчера, 19:33
Уфа

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Уфа». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.30. Вероятность ничьи оценивается в 3.25, а поражение доступно по котировке 3.25.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.67, а за «верх» — 2.25.

Пропускают матч

«Уфа»: Жамалетдинов Тимур — Травма колена.

Форма команд

На данный момент гости на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Хозяева отстают на 11 очков.

За последние пять матчей «Ростов» и «Уфа» набрали соответственно 12 и 5 очков. Разница мячей -1 и +5 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Уфа»: 0.93 — 1.41, дома 1.08 — 1.23.
«Ростов»: 1.67 — 1.70, в гостях 1.46 — 1.62.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 2:1.

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «победа хозяев» с коэффициентом 2.30.

Материалы по матчу

Битва «Сочи» и ЦСКА за пьедестал и «Зенит» в ранге чемпиона. Расставляем акценты в 28-м туре РПЛ, «Уфа» — «Ростов». Прогноз на матч чемпионата России (08.05.2022), Безбородов обслужит ЦСКА и «Сочи». Назначения судей на 28-й тур РПЛ

Букмекеры считают Францию и Бразилию фаворитами чемпионата мира 2022 года
28 марта
Букмекеры считают, что тен Хаг возглавит «Манчестер Юнайтед»
02 февраля
Букмекеры считают, что следующим клубом Роналду будет ПСЖ
20 января
«Лестер» — «Ливерпуль». Прогноз на матч АПЛ (28.12.2021)
26 декабря 2021Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии3
Официально«Бетис» продлил контракт с Пеллегрини
21 декабря 2021
«Динамо» - «Зенит». Прогноз на матч РПЛ (12.12.2021)
11 декабря 2021Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2

Все комментарии

Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 