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«Урал» — «Уфа» прогноз

вчера, 15:33
Уфа

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Урал». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.55. Вероятность ничьи оценивается в 3.10, а поражение доступно по котировке 3.00.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.60, а за «верх» — 2.35.

Пропускают матч

«Урал»: Кулаков Денис — Личные причины.
«Уфа»: Жамалетдинов Тимур — Травма колена.

Форма команд

На данный момент гости на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Хозяева отстают на 1 очко.

За последние пять матчей «Уфа» и «Урал» набрали соответственно 6 и 2 очка. Разница мячей -4 и 0 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Урал»: 0.64 — 1.12, дома 0.42 — 0.83.
«Уфа»: 0.92 — 1.40, в гостях 0.75 — 1.58.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 1:0.

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «победа хозяев» с коэффициентом 2.55.

Материалы по матчу

Газизов: «Каждый матч важнейший», Карасёв рассудит ЦСКА и «Динамо». Назначения арбитров на 26-й тур РПЛ, «Урал» — «Уфа». Прогноз на матч чемпионата России. (23.04.2022)

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Все комментарии

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7bdjxnv7826m
вчера в 18:17
Футбольный клуб «Урал» одержит победу.
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