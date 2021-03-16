«Ахмат» — «Арсенал» Тула. Прогноз на матч РПЛ (17.03.2021)

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вчера, 19:53

«Ахмат» сыграет против тульского «Арсенала» в рамках 23-го тура РПЛ . В нынешнем сезоне оба клуба находятся не в лучшей форме, особенно это касается команды из Тулы. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на матч в России.

Ставки букмекеров

«Ахмат» — фаворит матча, на победу этого клуба можно поставить по коэффициенту 1.87. Также стоит уделить внимание ничейному исходу, на него ставят по коэффициенту 3.50. Еще одна ставка на матч — победа «Арсенала» (4.60).

Форма команд

«Ахмат» расположился на 11-й строчке в турнирной таблице. Этот клуб набрал 26 пунктов. Команда выиграла семь поединков, пять раз играла вничью и проиграла десять матчей. Клуб забил 20 голов и пропустил 29 мячей. В последних матчах «Ахмат» регулярно теряет очки, у команды серия из поражений, которую можно прервать в матче против «Арсенала».

«Арсенал» проводит не лучший сезон. Сейчас команда является одним из аутсайдеров первенства. Команда расположилась на 14-й строчке в таблице и имеет в активе 17 пунктов. Клуб из Тулы выиграл четыре поединка, пять раз играл вничью и проиграл в 13 матчах. Команда забила 19 голов и пропустила 38 мячей. «Арсенал» в последних матчах не лучше, чем «Ахмат», сейчас у клуба сложная ситуация. «Арсенал» на грани вылета в ФНЛ .

Информация для ставок

«Арсенал» проиграл в четырех матчах из последних пяти

«Ахмат» не выиграл ни одного из последних пяти поединков

«Ахмат» пропустил девять голов в последних пяти матчах

Прогноз

В этом матче можно поставить на победу «Ахмата» в один мяч или ничью по коэффициенту 1.73. Также стоит уделить внимание ставке на то, что в обоих таймах будет меньше 1.5 гола по коэффициенту 2.10. Это будет тяжелый матч как для одной, так и для другой команды.