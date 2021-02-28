ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Ахмат» — «Динамо» М: прогноз на матч РПЛ (28.02.2021)

сегодня, 11:26

28 февраля «Ахмат» и «Динамо» сыграют в рамках 20-го тура чемпионата России. Представляем прогноз и обзор ставок букмекеров на матч, который состоится в Грозном.

Ставки на футбольные матчи
BetCity

Ставки букмекеров

Небольшим фаворитом этой встречи букмекеры считают хозяев поля. Поставить на победу «Ахмата» контора Бетсити предлагает по коэффициенту 2.58. Заключить пари на гостевой успех «Динамо» можно за 3.07, а ничья котируется в 3.30.

Также букмекеры считают, что предстоящий матч в Грозном будет «низовым». Ставки на ТМ(2,5) принимаются по коэффициенту 1.70, ТБ(2,5) – 2.20.

Форма команд

На зимние каникулы «Ахмат» ушел в статусе десятой команды РПЛ. Клуб из Грозного занес себе в актив семь побед и пять ничейных матчей, что суммарно принесло ему 26 очков. Перед паузой команда выдала серию из пяти туров без побед, включая поражения от «Сочи» (0:2) и «Ростова» (0:1). В первом официальном поединке 2021 года «Ахмат» неожиданно победил в гостях «Ростов» (1:0), пройдя в четвертьфинал Кубка России.

«Динамо» лучше провело первую часть сезона, нежели его предстоящий соперник. «Бело-голубые» занесли себе в актив девять побед и три ничьи. Эти успехи принесли команде 30 очков и промежуточное шестое место в турнирной таблице. Результаты столичного клуба могли быть лучше, но в двух последних турах РПЛ они уступили «Зениту» (1:3) и «Сочи» (0:2). 20 февраля «Динамо» победило в дерби «Спартак» (2:0) в кубковой встрече.

Информация для ставок

• «Динамо» не проигрывало «Ахмату» в шести прошлых матчах – четыре ничьи и две победы
• Три из пяти предыдущих встреч команд в Грозном завершились вничью
• «Ахмат» не побеждал в четырех последних поединках на своем поле – три ничьи и одно поражение

Прогноз

Перед паузой обе команды провалили матчи чемпионата, существенно усугубив свои позиции в борьбе за зону еврокубков. Из отпуска «Ахмат» и «Динамо» вышли удачно, одержав победы над непростыми соперниками в Кубке.

Предстоящий поединок пройдет в упорной борьбе, а исход его решит один или два забитых мяча. Берем ставку на тотал меньше (2,5) голов по коэффициенту 1.70 в БК Бетсити.

Ставки на футбольные матчи
BetCity
«Ренн» — «Севилья»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии5
«Челси» — «Краснодар»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии6
«Лейпциг» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
ПСЖ — «Истанбул Башакшехир». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии1
«Динамо» Киев – «Ференцварош». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии3
«Лацио» — «Брюгге». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
Обсудить
Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 11:31
Думаю, что будет напряженный матч и много голов
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100