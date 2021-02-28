«Ахмат» — «Динамо» М: прогноз на матч РПЛ (28.02.2021)

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сегодня, 11:26

28 февраля «Ахмат» и «Динамо» сыграют в рамках 20-го тура чемпионата России. Представляем прогноз и обзор ставок букмекеров на матч, который состоится в Грозном.

Ставки букмекеров

Небольшим фаворитом этой встречи букмекеры считают хозяев поля. Поставить на победу «Ахмата» контора Бетсити предлагает по коэффициенту 2.58. Заключить пари на гостевой успех «Динамо» можно за 3.07, а ничья котируется в 3.30.

Также букмекеры считают, что предстоящий матч в Грозном будет «низовым». Ставки на ТМ(2,5) принимаются по коэффициенту 1.70, ТБ (2,5) – 2.20.

Форма команд

На зимние каникулы «Ахмат» ушел в статусе десятой команды РПЛ . Клуб из Грозного занес себе в актив семь побед и пять ничейных матчей, что суммарно принесло ему 26 очков. Перед паузой команда выдала серию из пяти туров без побед, включая поражения от «Сочи» (0:2) и «Ростова» (0:1). В первом официальном поединке 2021 года «Ахмат» неожиданно победил в гостях «Ростов» (1:0), пройдя в четвертьфинал Кубка России.

«Динамо» лучше провело первую часть сезона, нежели его предстоящий соперник. «Бело-голубые» занесли себе в актив девять побед и три ничьи. Эти успехи принесли команде 30 очков и промежуточное шестое место в турнирной таблице. Результаты столичного клуба могли быть лучше, но в двух последних турах РПЛ они уступили «Зениту» (1:3) и «Сочи» (0:2). 20 февраля «Динамо» победило в дерби «Спартак» (2:0) в кубковой встрече.

Информация для ставок

• «Динамо» не проигрывало «Ахмату» в шести прошлых матчах – четыре ничьи и две победы

• Три из пяти предыдущих встреч команд в Грозном завершились вничью

• «Ахмат» не побеждал в четырех последних поединках на своем поле – три ничьи и одно поражение

Прогноз

Перед паузой обе команды провалили матчи чемпионата, существенно усугубив свои позиции в борьбе за зону еврокубков. Из отпуска «Ахмат» и «Динамо» вышли удачно, одержав победы над непростыми соперниками в Кубке.

Предстоящий поединок пройдет в упорной борьбе, а исход его решит один или два забитых мяча. Берем ставку на тотал меньше (2,5) голов по коэффициенту 1.70 в БК Бетсити.

