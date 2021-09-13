«Аланьяспор» — «Гиресунспор». Прогноз на матч чемпионата Турции (13.09.2021)

В рамках четвертого тура турецкой Суперлиги «Аланьяспор» на домашней арене сыграет против «Гиресунспора». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекерских контор на поединок, который состоится 13 сентября.
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1 : 0
завершен
13 сентября 2021, 20:00
понедельник
Ставки букмекеров
Аналитики букмекерской конторы Фонбет считают «Аланьяспор» фаворитом этой игры. Ставки на победу хозяев принимаются по коэффициенту 2.08. Второй по вероятности исход встречи – это ничья за 3.66, а победа «Гиресунспора» котируется в 3.68.
В линии букмекера также предложены такие ставки на результативность матча: ТМ (2,5) голов можно сыграть по коэффициенту 1.90, ТБ(2,5) – 1.98.
Форма команд
Проведя три игры в новом сезоне чемпионата Турции, футболистам «Аланьяспора» удалось набрать три очка. В стартовом поединке лиги команда добилась гостевой победы над «Башакшехиром» (1:0) с минимальным счетом.
После этого успеха «Аланьяспор» потерпел две неудачи подряд, проиграв крупно «Алтаю» (1:4) и «Хатайспору» (0:5).
«Гиресунспор» — это дебютант Суперлиги Турции, который к четвертому туру подходит без набранных очков. Более того, команда не смогла забить даже один гол в противостояниях с «Галатасараем» (0:2), «Касымпашей» (0:2) и «Трабзонспором» (0:1), заслуженно обосновавшись на дне турнирной таблицы.
Интересные факты
- В 6 из 7 прошлых домашних матчей «Аланьяспора» сыграла ставка ТБ(2,5)
- В 5 из 6 предыдущих встреч соперников забивалось минимум три гола
- «Аланьяспор» забивал минимум 2 мяча в 4 предыдущих встречах с «Гиресунспором»
Прогноз
В этом матче стоит рассмотреть ставку на победу «Аланьяспора» с учетом нулевой форы. «Гиресунспор» пока не оправдывает ожиданий после повышения в классе.