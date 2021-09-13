«Аланьяспор» — «Гиресунспор». Прогноз на матч чемпионата Турции (13.09.2021)

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13 сентября 2021, 17:26

В рамках четвертого тура турецкой Суперлиги «Аланьяспор» на домашней арене сыграет против «Гиресунспора». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекерских контор на поединок, который состоится 13 сентября.

Ставки букмекеров

Аналитики букмекерской конторы Фонбет считают «Аланьяспор» фаворитом этой игры. Ставки на победу хозяев принимаются по коэффициенту 2.08. Второй по вероятности исход встречи – это ничья за 3.66, а победа «Гиресунспора» котируется в 3.68.

В линии букмекера также предложены такие ставки на результативность матча: ТМ (2,5) голов можно сыграть по коэффициенту 1.90, ТБ (2,5) – 1.98.

Форма команд

Проведя три игры в новом сезоне чемпионата Турции, футболистам «Аланьяспора» удалось набрать три очка. В стартовом поединке лиги команда добилась гостевой победы над «Башакшехиром» (1:0) с минимальным счетом.

После этого успеха «Аланьяспор» потерпел две неудачи подряд, проиграв крупно «Алтаю» (1:4) и «Хатайспору» (0:5).

«Гиресунспор» — это дебютант Суперлиги Турции, который к четвертому туру подходит без набранных очков. Более того, команда не смогла забить даже один гол в противостояниях с «Галатасараем» (0:2), «Касымпашей» (0:2) и «Трабзонспором» (0:1), заслуженно обосновавшись на дне турнирной таблицы.

Интересные факты

В 6 из 7 прошлых домашних матчей «Аланьяспора» сыграла ставка ТБ (2,5)

(2,5) В 5 из 6 предыдущих встреч соперников забивалось минимум три гола

«Аланьяспор» забивал минимум 2 мяча в 4 предыдущих встречах с «Гиресунспором»

Прогноз

В этом матче стоит рассмотреть ставку на победу «Аланьяспора» с учетом нулевой форы. «Гиресунспор» пока не оправдывает ожиданий после повышения в классе.