«Альбасете» — «УД Логроньес». Прогноз на матч испанской Сегунды (06.03.2021)

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05 марта 2021, 00:44

«Альбасете» примет на своем поле «Логроньес». Этот поединок запланирован на 6 марта 2021 года и состоится в рамках 28-го тура испанской Сегунды. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на грядущий матч.

Ставки букмекеров

Фаворитом является «Альбасете», на победу которого можно поставить по коэффициенту 2.42. Также можно сделать ставку на то, что победит «Логроньес» — коэффициент 3.40. Ничейный исход оценивают в 2.90.

Форма команд

«Альбасете» идет на 22-й строчке в турнирной таблице чемпионата. Это официально худшая команда Сегунды нынешнего сезона. В активе клуба 25 пунктов. Команда выиграла шесть поединков, семь раз сыграла вничью и проиграла в 14 матчах. «Альбасете» забил 17 мячей и пропустил 32.

Ситуация «Логроньеса» не менее плачевная. Клуб находится на 16-й строчке в таблице и имеет в активе 30 баллов. «Логроньес» выиграл восемь матчей, шесть раз сыграл вничью и проиграл в 13 поединках. Клуб забил 19 мячей и пропустил 33.

Информация для ставок

«Альбасете» не проиграл в двух матчах из последних пяти

«Логроньес» не побеждает в пяти матчах кряду

У «Логроньеса» семь пропущенных голов в последних пяти поединках

Прогноз

Актуальная ставка на этот матч — победа «Логроньеса» в один мяч — коэффициент 4.70.

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