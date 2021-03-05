«Альбасете» — «УД Логроньес». Прогноз на матч испанской Сегунды (06.03.2021)

«Альбасете» примет на своем поле «Логроньес». Этот поединок запланирован на 6 марта 2021 года и состоится в рамках 28-го тура испанской Сегунды. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на грядущий матч.
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1 : 1
завершен
06 марта 2021, 22:30
суббота
Ставки букмекеров
Фаворитом является «Альбасете», на победу которого можно поставить по коэффициенту 2.42. Также можно сделать ставку на то, что победит «Логроньес» — коэффициент 3.40. Ничейный исход оценивают в 2.90.
Форма команд
«Альбасете» идет на 22-й строчке в турнирной таблице чемпионата. Это официально худшая команда Сегунды нынешнего сезона. В активе клуба 25 пунктов. Команда выиграла шесть поединков, семь раз сыграла вничью и проиграла в 14 матчах. «Альбасете» забил 17 мячей и пропустил 32.
Ситуация «Логроньеса» не менее плачевная. Клуб находится на 16-й строчке в таблице и имеет в активе 30 баллов. «Логроньес» выиграл восемь матчей, шесть раз сыграл вничью и проиграл в 13 поединках. Клуб забил 19 мячей и пропустил 33.
Информация для ставок
- «Альбасете» не проиграл в двух матчах из последних пяти
- «Логроньес» не побеждает в пяти матчах кряду
- У «Логроньеса» семь пропущенных голов в последних пяти поединках
Прогноз
Актуальная ставка на этот матч — победа «Логроньеса» в один мяч — коэффициент 4.70.
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