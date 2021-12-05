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«Александрия» — «Минай». Прогноз на матч Украинской Премьер-Лиги (05.12.2021)

сегодня, 13:17

Чемпионат Украины продолжается и на очереди уже 17 тур соревнования. Здесь нас ждет игра «Александрии» с «Минаем». Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.673.755.47
Мелбет 1.60 3.90 5.75
1XBET 1.68 3.80 5.20
BetBoom 1.66 3.80 5.00

Ставки букмекеров

С явным фаворитом встречи букмекеры определились, и отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Александрии» можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.65. В случае победы гостей зайдет коэффициент 5.35. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.9.

Также в линии букмекеры предлагают 1.73 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 2.12. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.73.

Форма команд

«Александрия» потерпела поражения в последних двух турах УПЛ. Не по силам для команды оказались «Днепр-1» (1:3) и «Заря» (0:1). После 16 игр в активе у коллектива 23 очка, которые позволяют ему удерживать седьмую строчку в турнирной таблице.

«Минай» продолжает движение без побед, последняя была зафиксирована аж в конце июля месяца. Закарпатский клуб ведет активную борьбу за выживание и на данный момент расположился на 14 месте в таблице. В прошедших двух поединках клуб оформил ничью с «Колосом» (1:1), а также уступил дома киевскому «Динамо» (0:2).

Информация для ставок

  • «Александрия» выиграла один из четырех последних поединков
  • У «Миная» пять ничьих и пять поражений в крайних 10 матчах
  • Минувшие четыре очных встречи завершились результатом «обе забьют – нет»
  • «Минай» пропускает минимум два гола в шести из семи последних игр

Прогноз

Здесь мы увидим игру с преимуществом домашней команды. Хозяева всеми силами постараются прервать неудачную серию в игре с аутсайдером и поэтому предлагаем поставить на победу «Александрии» по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.69 1.48 1.90 1.93 1.59 2.40
Мелбет 1.85 1.95
1XBET 3.76 1.27
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shlomo
shlomo
сегодня в 17:51
Хозяева не проиграют
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