«Александрия» — «Минай». Прогноз на матч Украинской Премьер-Лиги (05.12.2021)

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сегодня, 13:17

Чемпионат Украины продолжается и на очереди уже 17 тур соревнования. Здесь нас ждет игра «Александрии» с «Минаем». Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

С явным фаворитом встречи букмекеры определились, и отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Александрии» можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.65. В случае победы гостей зайдет коэффициент 5.35. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.9.

Также в линии букмекеры предлагают 1.73 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 2.12. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.73.

Форма команд

«Александрия» потерпела поражения в последних двух турах УПЛ . Не по силам для команды оказались «Днепр-1» (1:3) и «Заря» (0:1). После 16 игр в активе у коллектива 23 очка, которые позволяют ему удерживать седьмую строчку в турнирной таблице.

«Минай» продолжает движение без побед, последняя была зафиксирована аж в конце июля месяца. Закарпатский клуб ведет активную борьбу за выживание и на данный момент расположился на 14 месте в таблице. В прошедших двух поединках клуб оформил ничью с «Колосом» (1:1), а также уступил дома киевскому «Динамо» (0:2).

Информация для ставок

«Александрия» выиграла один из четырех последних поединков

У «Миная» пять ничьих и пять поражений в крайних 10 матчах

Минувшие четыре очных встречи завершились результатом «обе забьют – нет»

«Минай» пропускает минимум два гола в шести из семи последних игр

Прогноз

Здесь мы увидим игру с преимуществом домашней команды. Хозяева всеми силами постараются прервать неудачную серию в игре с аутсайдером и поэтому предлагаем поставить на победу «Александрии» по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Мелбет.