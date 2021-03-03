ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Алмере Сити» — «Волендам». Прогноз на матч второй лиги Нидерландов (03.03.2021)

вчера, 07:27

«Алмере Сити» примет «Волендам» в рамках очередного тура Эрстедивизи. Букмекеры БК Бетсити представили свои котировки на этот поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.283.992.90
Мелбет 2.34 3.78 2.77
Лига ставок 2.33 3.60 2.60

Ставки букмекеров

«Алмере» является фаворитом поединка, победа хозяева оценивается коэффициентом 2.20. Также можно поставить на ничейный исход за 3.80 и на победу «Волендама» за 2.80.

Форма команд

«Алмере Сити» находится на третьей строчке чемпионата. Клуб набрал 53 очка. В этом сезоне «Алмере» победил в 16 матчах, 5 раз играл вничью и четырежды проиграл. Команда отметилась 55 забитыми мячами, при этом «Алмере» пропустил 34 гола.

«Волендам» расположился на седьмом месте в турнирной таблице. Команда набрала 41 балл. В нынешнем сезоне клуб выиграл 11 матчей, 8 раз играл вничью и проиграл 6 поединков. «Волендам» забил 52 гола и пропустил 33 мяча. Последние матчи с участием команды показали, что она готова к испытаниям. В противостоянии с «Алмере» будет шанс отобрать очки у одного из лидеров первенства.

Информация для ставок

  • «Волендам» не проиграл в трех матчах из последних пяти
  • «Алмере Сити» выиграл в двух из последних пяти матчей
  • «Алмере Сити» пропустил десять голов в последних пяти поединках

Прогноз

Актуальная ставка на этот поединок — голы в обоих таймах, с коэффициентом 1.50. Оба клуба очень хорошо играют в атаку, стоит ожидать обилия забитых мячей.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч чемпионата Италии «Милан» — «Удинезе».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.283.992.90
Мелбет 2.34 3.78 2.77
Лига ставок 2.33 3.60 2.60
«Ренн» — «Севилья»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии5
«Челси» — «Краснодар»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии6
«Лейпциг» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
ПСЖ — «Истанбул Башакшехир». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии1
«Динамо» Киев – «Ференцварош». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии3
«Лацио» — «Брюгге». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
Обсудить
Все комментарии
ФорвардЪ
ФорвардЪ
вчера в 11:02
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на победу является футбольный клуб «Алмере Сити»
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100