«Алмере Сити» — «Волендам». Прогноз на матч второй лиги Нидерландов (03.03.2021)

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вчера, 07:27

«Алмере Сити» примет «Волендам» в рамках очередного тура Эрстедивизи. Букмекеры БК Бетсити представили свои котировки на этот поединок.

Ставки букмекеров

«Алмере» является фаворитом поединка, победа хозяева оценивается коэффициентом 2.20. Также можно поставить на ничейный исход за 3.80 и на победу «Волендама» за 2.80.

Форма команд

«Алмере Сити» находится на третьей строчке чемпионата. Клуб набрал 53 очка. В этом сезоне «Алмере» победил в 16 матчах, 5 раз играл вничью и четырежды проиграл. Команда отметилась 55 забитыми мячами, при этом «Алмере» пропустил 34 гола.

«Волендам» расположился на седьмом месте в турнирной таблице. Команда набрала 41 балл. В нынешнем сезоне клуб выиграл 11 матчей, 8 раз играл вничью и проиграл 6 поединков. «Волендам» забил 52 гола и пропустил 33 мяча. Последние матчи с участием команды показали, что она готова к испытаниям. В противостоянии с «Алмере» будет шанс отобрать очки у одного из лидеров первенства.

Информация для ставок

«Волендам» не проиграл в трех матчах из последних пяти

«Алмере Сити» выиграл в двух из последних пяти матчей

«Алмере Сити» пропустил десять голов в последних пяти поединках

Прогноз

Актуальная ставка на этот поединок — голы в обоих таймах, с коэффициентом 1.50. Оба клуба очень хорошо играют в атаку, стоит ожидать обилия забитых мячей.

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