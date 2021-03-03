«Алмере Сити» — «Волендам». Прогноз на матч второй лиги Нидерландов (03.03.2021)

«Алмере Сити» примет «Волендам» в рамках очередного тура Эрстедивизи. Букмекеры БК Бетсити представили свои котировки на этот поединок.
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1 : 2
завершен
вчера, 20:45
Ставки букмекеров
«Алмере» является фаворитом поединка, победа хозяева оценивается коэффициентом 2.20. Также можно поставить на ничейный исход за 3.80 и на победу «Волендама» за 2.80.
Форма команд
«Алмере Сити» находится на третьей строчке чемпионата. Клуб набрал 53 очка. В этом сезоне «Алмере» победил в 16 матчах, 5 раз играл вничью и четырежды проиграл. Команда отметилась 55 забитыми мячами, при этом «Алмере» пропустил 34 гола.
«Волендам» расположился на седьмом месте в турнирной таблице. Команда набрала 41 балл. В нынешнем сезоне клуб выиграл 11 матчей, 8 раз играл вничью и проиграл 6 поединков. «Волендам» забил 52 гола и пропустил 33 мяча. Последние матчи с участием команды показали, что она готова к испытаниям. В противостоянии с «Алмере» будет шанс отобрать очки у одного из лидеров первенства.
Информация для ставок
- «Волендам» не проиграл в трех матчах из последних пяти
- «Алмере Сити» выиграл в двух из последних пяти матчей
- «Алмере Сити» пропустил десять голов в последних пяти поединках
Прогноз
Актуальная ставка на этот поединок — голы в обоих таймах, с коэффициентом 1.50. Оба клуба очень хорошо играют в атаку, стоит ожидать обилия забитых мячей.
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