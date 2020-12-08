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«Альмерия» — «Сарагоса». Прогноз на матч Сегунды (09.12.2020)

вчера, 00:16
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«Альмерия» принимает «Сарагосу» в рамках перенесенного тура в Сегунде. Удастся ли хозяевам набрать три очка?

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Бетсити считает, что фаворитом матча является «Альмерия». Коэффициент на триумф команды находится на отметке 1,86. Ничья представлена котировкой 3,18, а победа команды гостей 5,05.

Букмекеры практически не сомневаются в том, что встреча будет малорезультативной. Тотал выставлен на отметке 2,5 мяча. Больше можно сыграть за 2,64, а меньше за 1,54.

Форма команд

«Альмерия» близка к лидерам Сегунду. Отставание от «Мальорки» и «Эспаньола» составляет четыре очка. Правда у команды есть еще игра в запасе. В шести из семи последних поединках удалось победить. Победная серия была прервана домашним поражением от «Мальорки» (0:1). Надежная игра в обороне «Альмерии» позволяет претендовать на самые высокие места.

«Сарагоса» прервала серию из шести поражений кряду, добыв победу над «Фуэнлабрадой» (1:0). Удивительно, что пять из шести проигрышей команды были с разницей в один мяч. Необходимо улучшать свои результаты за счет увеличения процента реализации шансов у ворот соперника. На текущий момент команда находится в зоне вылета – 20-е место.

Информация для ставок

  • Между собой трижды команды встречались за два последних года. «Альмерия» выиграла два матча и еще одна встреча завершилась вничью
  • «Альмерия» выиграла три из шести последних домашних поединка
  • «Сарагоса» проиграла шесть последних встреч

Информация для ставок

Мы считаем, что «Альмерия» превосходит соперника в классе. «Сарагоса» крайне неудачно действует в последних выездных поединках. По нашему мнению, «Альмерия» способна бороться исключительно за самые высокие места в Сегунде. Не будем ничего придумывать, играем победу фаворита за коэффициент 1,86 в букмекерской конторе Бетсити.

Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч Лиги чемпионов «Ренн» — «Севилья».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.973.084.92
BetCity 1.88 3.20 4.80
Fonbet 1.85 3.20 5.00
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Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 00:19
Топлю за Сарагосу
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