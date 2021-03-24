Андорра – Албания. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (25.03.2021)

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вчера, 04:44

В 1-м туре группы I европейского отбора ЧМ -2022 Албания сыграет на выезде с Андоррой. Предлагаем ознакомиться с прогнозом и обзором ставок букмекеров на этот поединок.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает Албанию явным фаворитом этого матча. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.29. Победа Андорры оценивается в 13, а ничейный исход принесет выигрыш по коэффициенту 5.2.

Букмекеры предлагают коэффициент 1.99 на ТБ 2.5. Сделать ставку на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.82. Ставка «обе забьют» представлена коэффициентом 2.65.

Форма команд

Сборная Андорры не может похвастаться известными футболистами и серьёзными достижениями. Однако в сравнении с прошлыми годами Андорра стала заметно лучше играть, хоть этого и недостаточно для выхода на крупный международный турнир. В последнем официальном матче Андорра проиграла Латвии (0:5), а до этого уступила Мальте (1:3).

Сборную Албании можно охарактеризовать как бойцовскую команду, где упор делается на физический аспект. У албанцев есть несколько известных футболистов, выступающих в сильных чемпионатах. В последних матчах Лиги Наций Албания выиграла у Беларуси (3:2) и Казахстана (3:1).

Информация для ставок

Албания не проигрывает пять матчей подряд

Андорра смогла забить в трех из последних десяти матчей

Албания не пропускает на выезде четыре матча подряд

Единственный раз Андорра выиграла у Албании в товарищеском матче в 2002 году (2:0)

Прогноз

Албанию сложно назвать сильной командой, но эта сборная наверняка возьмет максимум очков в матче с Андоррой. Рекомендуем сделать ставку на гостей с форой -1.5 в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.95.