«Хаддерсфилд Таун» — «Блэкпул». Прогноз на матч Чемпионшипа (26.12.2021)

26 декабря в рамках 24-го тура английского Чемпионшипа «Хаддерсфилд Таун» примет «Блэкпул». Игра пройдет на стадионе «Кирклис» в Хаддерсфилде. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.
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3 : 2
завершен
26 декабря 2021, 18:00
воскресенье
Ставки букмекеров
Фаворит поединка — «Хаддерсфилд Таун». Поставить на победу команды можно по коэффициенту 2.18. Ничейный исход оценивается в 3.35, а победа гостей в 3.40.
В качестве дополнительной ставки можно выбрать «обе команды забьют — да» по коэффициенту 1.92.
Форма команд
В нынешнем сезоне «Хаддерсфилд» идет на десятой строчке в турнирной таблице, в активе клуба 33 пункта. В последних встречах этот коллектив выглядит неплохо — победа над «Бристоль Сити» 3:2, а также ничья с «Ковентри Сити» 1:1.
«Блэкпул» идет в нынешнем сезоне на 13-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба 30 баллов. В последних встречах английский коллектив выиграл у «Петерборо Юнайтед» 3:1, а также дважды уступил — «Дерби Каунти» 0:1 и «Лутон Тауну» 0:3.
Информация для ставок
- «Блэкпул» выиграл один матч из последних пяти
- «Хаддерсфилд» не проигрывает три игры кряду
- У «Блэкпула» три забитых мяча в трех последних матчах
Прогноз
Букмекеры Фонбет считают, что в этом матче лучше присмотреться к ставке на тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 3.45. Оба клуба выглядят неплохо, даже несмотря на не самую лучшую статистику «Блэкпула», эта команда все еще может забивать. В грядущей встрече команды могут выдать неплохой триллер, обменявшись голами.