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«Хаддерсфилд Таун» — «Блэкпул». Прогноз на матч Чемпионшипа (26.12.2021)

25 декабря 2021, 00:34

26 декабря в рамках 24-го тура английского Чемпионшипа «Хаддерсфилд Таун» примет «Блэкпул». Игра пройдет на стадионе «Кирклис» в Хаддерсфилде. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Англия. Чемпионшип 2021/2022
Хаддерсфилд Таун
Блэкпул
3 : 2
завершен
26 декабря 2021, 18:00
воскресенье
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.293.293.49
Мелбет 2.08 3.30 4.06
1XBET 2.40 3.20 3.28
BetBoom 2.09 3.21 3.87

Ставки букмекеров

Фаворит поединка — «Хаддерсфилд Таун». Поставить на победу команды можно по коэффициенту 2.18. Ничейный исход оценивается в 3.35, а победа гостей в 3.40.

В качестве дополнительной ставки можно выбрать «обе команды забьют — да» по коэффициенту 1.92.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Хаддерсфилд» идет на десятой строчке в турнирной таблице, в активе клуба 33 пункта. В последних встречах этот коллектив выглядит неплохо — победа над «Бристоль Сити» 3:2, а также ничья с «Ковентри Сити» 1:1.

«Блэкпул» идет в нынешнем сезоне на 13-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба 30 баллов. В последних встречах английский коллектив выиграл у «Петерборо Юнайтед» 3:1, а также дважды уступил — «Дерби Каунти» 0:1 и «Лутон Тауну» 0:3.

Информация для ставок

  • «Блэкпул» выиграл один матч из последних пяти
  • «Хаддерсфилд» не проигрывает три игры кряду
  • У «Блэкпула» три забитых мяча в трех последних матчах

Прогноз

Букмекеры Фонбет считают, что в этом матче лучше присмотреться к ставке на тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 3.45. Оба клуба выглядят неплохо, даже несмотря на не самую лучшую статистику «Блэкпула», эта команда все еще может забивать. В грядущей встрече команды могут выдать неплохой триллер, обменявшись голами.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.25 1.70 1.63 2.37
Мелбет 1.62 2.37
1XBET 2.75 1.48
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Gahi
Gahi
25 декабря 2021 в 03:26
В этом матче обе команды забьют. Удачи
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