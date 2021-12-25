«Хаддерсфилд Таун» — «Блэкпул». Прогноз на матч Чемпионшипа (26.12.2021)

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25 декабря 2021, 00:34

26 декабря в рамках 24-го тура английского Чемпионшипа «Хаддерсфилд Таун» примет «Блэкпул». Игра пройдет на стадионе «Кирклис» в Хаддерсфилде. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Фаворит поединка — «Хаддерсфилд Таун». Поставить на победу команды можно по коэффициенту 2.18. Ничейный исход оценивается в 3.35, а победа гостей в 3.40.

В качестве дополнительной ставки можно выбрать «обе команды забьют — да» по коэффициенту 1.92.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Хаддерсфилд» идет на десятой строчке в турнирной таблице, в активе клуба 33 пункта. В последних встречах этот коллектив выглядит неплохо — победа над «Бристоль Сити» 3:2, а также ничья с «Ковентри Сити» 1:1.

«Блэкпул» идет в нынешнем сезоне на 13-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба 30 баллов. В последних встречах английский коллектив выиграл у «Петерборо Юнайтед» 3:1, а также дважды уступил — «Дерби Каунти» 0:1 и «Лутон Тауну» 0:3.

Информация для ставок

«Блэкпул» выиграл один матч из последних пяти

«Хаддерсфилд» не проигрывает три игры кряду

У «Блэкпула» три забитых мяча в трех последних матчах

Прогноз

Букмекеры Фонбет считают, что в этом матче лучше присмотреться к ставке на тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 3.45. Оба клуба выглядят неплохо, даже несмотря на не самую лучшую статистику «Блэкпула», эта команда все еще может забивать. В грядущей встрече команды могут выдать неплохой триллер, обменявшись голами.