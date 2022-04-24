«Престон» — «Блэкберн». Прогноз на матч Чемпионшипа (25.04.2022)

1650805464

вчера, 16:04

Ставки букмекеров

«Блэкберн» с небольшой разницей идет фаворитом встречи. Ставку на победу гостей можно сделать с коэффициентом 2.65, ничейный результат в матче продается по 3.20, а победа «Престона» по 2.75 в БК Фонбет.

Эксперты не ожидают от игры много забитых мячей. Ставка на ТМ (2.5) котируется за 1.70, а ТБ (2.5) за 2.15.

Форма команд

«Престон» подходит к 44 туру на 15 строчке в таблице, имея 58 очков в активе. В текущем чемпионате клуб добился 14 побед, 16 раз расписал «мировую» с соперниками и 13 раз уступил. В последних пяти турах команда отмечала два триумфа, одну ничью и потерпела два поражения, в том числе от «Фулхэма» (3:0) в крайнем матче.

«Блэкберн» на сегодня занимает девятое место, набрав 63 очка. По ходу кампании команда выиграла в 17 матчах, в 12 случаях сыграла вничью и 14 раз терпела проигрыш. Предшествующие пять туров закончились двумя ничьими и тремя поражениями. В крайней туре победный результат был отдан «Сток Сити» (0:1).

Информация для ставок

«Блэкберн» не выиграл 13 из 15 последних матчей

13 из 15 последних матчей «Престона» завершились с менее 3.5 голами

В 10 из 15 последних матчей «Престона» не было голов или забила только одна команда

Прогноз

Взяв во внимание форму команд, турнирный статус и актуальную статистику, предлагаем заиграть ставку, что «Престон» не проиграет с коэффициентом 1.48 в БК Фонбет.