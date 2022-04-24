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«Престон» — «Блэкберн». Прогноз на матч Чемпионшипа (25.04.2022)

вчера, 16:04
Престон - Блэкберн

Ставки букмекеров

«Блэкберн» с небольшой разницей идет фаворитом встречи. Ставку на победу гостей можно сделать с коэффициентом 2.65, ничейный результат в матче продается по 3.20, а победа «Престона» по 2.75 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.733.272.82
Фонбет 2.70 3.15 2.70
Мелбет 2.74 3.20 2.77
1XBET 2.72 3.24 2.76
BetBoom 2.70 3.18 2.74

Эксперты не ожидают от игры много забитых мячей. Ставка на ТМ (2.5) котируется за 1.70, а ТБ (2.5) за 2.15.

Форма команд

«Престон» подходит к 44 туру на 15 строчке в таблице, имея 58 очков в активе. В текущем чемпионате клуб добился 14 побед, 16 раз расписал «мировую» с соперниками и 13 раз уступил. В последних пяти турах команда отмечала два триумфа, одну ничью и потерпела два поражения, в том числе от «Фулхэма» (3:0) в крайнем матче.

«Блэкберн» на сегодня занимает девятое место, набрав 63 очка. По ходу кампании команда выиграла в 17 матчах, в 12 случаях сыграла вничью и 14 раз терпела проигрыш. Предшествующие пять туров закончились двумя ничьими и тремя поражениями. В крайней туре победный результат был отдан «Сток Сити» (0:1).

Информация для ставок

  • «Блэкберн» не выиграл 13 из 15 последних матчей
  • 13 из 15 последних матчей «Престона» завершились с менее 3.5 голами
  • В 10 из 15 последних матчей «Престона» не было голов или забила только одна команда

Прогноз

Взяв во внимание форму команд, турнирный статус и актуальную статистику, предлагаем заиграть ставку, что «Престон» не проиграет с коэффициентом 1.48 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.36 1.64 1.73 2.20
Фонбет 1.70 2.15
Мелбет 1.69 2.30
1XBET 1.75 2.20
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Все комментарии
42sf7mcnwer6
42sf7mcnwer6
вчера в 22:17
Тотал меньше 2.5 пройдет.
t5qmufue2zke
t5qmufue2zke
вчера в 21:12
Тотал меньше 2.5 сыграет.
Gahi
Gahi
вчера в 16:32
Победа или ничья команды хозяев поля и тотал меньше 2,5 в этом матче.
r3vvn6ujy7sp
r3vvn6ujy7sp
вчера в 16:10
Футбольный клуб «Блэкберн» одержит победу.
j6nf8m393nae
j6nf8m393nae
вчера в 16:10
Футбольный клуб «Блэкберн» выиграет матч.
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