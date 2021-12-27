«Челси» — «Брайтон». Прогноз на матч АПЛ (29.12.2021)

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27 декабря 2021, 18:24

29 декабря 2021 года «Челси» примет «Брайтон» в рамках 20-го тура АПЛ . Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки букмекеров

Фаворит поединка — «Челси». Поставить на победу команды из Лондона можно по коэффициенту 1.42. Ничейный исход оценивается в 4.50, а победа гостей в 8.50.

Форма команд

«Челси» под руководством Томаса Тухеля идет на третьей строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 41 балл. У команды 12 побед, пять ничьих и два поражения. Коллектив забил 42 мяча и пропустил 13 голов. В последних встречах «синие» одолели «Астон Виллу» 1:3, а также сыграли вничью с «Вулверхэмптоном» 0:0 и «Эвертоном» 1:1.

«Брайтон» идет в нынешнем сезоне на девятой позиции и имеет в активе 23 пункта. У коллектива пять побед, восемь ничьих и четыре поражения. Команда забила 16 голов и пропустила 17 мячей. В последних встречах клуб выиграл у «Брентфорда» 2:0, а также проиграл «Вулверхэмптону» 0:1 и сыграл вничью с «Саутгемптоном» 1:1.

Информация для ставок

● «Брайтон» выиграл один матч из последних десяти

● «Челси» не проигрывает шесть матчей кряду

● У «Брайтона» три забитых мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этой игре (по мнению букмекеров Фонбет) не стоит ожидать много забитых мячей. Подходящая ставка для поединка — тотал забитых голов меньше 2.5 по коэффициенту 1.92. «Челси» в последних матчах забивает не сильно много голов.