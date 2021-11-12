Ангола — Египет. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (12.11.2021)

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12 ноября 2021, 17:44

Ангола примет Египет в рамках отборочного раунда ЧМ -22, который пройдет в Катаре. Африканские команды сыграют 12 ноября 2021 года. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Фаворит противостояния — сборная Египта. На победу команды предлагается коэффициент 2.00. Ничейный исход букмекеры оценивают в 3.10, а победу хозяев поля в 4.40.

Форма команд

Сборная Анголы продолжает падение. Команда выглядит в последних матчах очень плохо. Ангола очень много пропускает и мало забивает, эта команда совершенно не способна сражаться с такими титанами Африки, как Египет.

Египет в последних матчах очень хорош. Сборная расправилась с Ливией, победив ее 3:0, затем была победа над Ливией во втором матче 1:0, после чего Египет разделался с Либерией 2:0.

Информация для ставок

● Ангола выиграла два матча из последних пяти

● Египет не знает поражений вот уже 13 игр кряду

● У Анголы четыре пропущенных мяча в трех последних поединках

Прогноз

В этой игре можно сделать ставку на то, что «обе команды забьют и Египет победит» по коэффициенту 4.60. Ставка должна сыграть. Гости наверняка будут выкладываться на все сто процентов.