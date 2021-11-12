ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболКотировки и букмекерыОтбор ЧМ-2022. Африка

Ангола — Египет. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (12.11.2021)

12 ноября 2021, 17:44

Ангола примет Египет в рамках отборочного раунда ЧМ-22, который пройдет в Катаре. Африканские команды сыграют 12 ноября 2021 года. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Отбор ЧМ-2022. Африка
Ангола
Египет
2 : 2
завершен
12 ноября 2021, 22:00
пятница
Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Фаворит противостояния — сборная Египта. На победу команды предлагается коэффициент 2.00. Ничейный исход букмекеры оценивают в 3.10, а победу хозяев поля в 4.40.

Форма команд

Сборная Анголы продолжает падение. Команда выглядит в последних матчах очень плохо. Ангола очень много пропускает и мало забивает, эта команда совершенно не способна сражаться с такими титанами Африки, как Египет.

Египет в последних матчах очень хорош. Сборная расправилась с Ливией, победив ее 3:0, затем была победа над Ливией во втором матче 1:0, после чего Египет разделался с Либерией 2:0.

Информация для ставок

● Ангола выиграла два матча из последних пяти
● Египет не знает поражений вот уже 13 игр кряду
● У Анголы четыре пропущенных мяча в трех последних поединках

Прогноз

В этой игре можно сделать ставку на то, что «обе команды забьют и Египет победит» по коэффициенту 4.60. Ставка должна сыграть. Гости наверняка будут выкладываться на все сто процентов.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 1.97 1.89 1.54 2.52
Мелбет 1.53 2.53
1XBET 1.53 2.54
Euro Club Index: «Шансы „Зенита“ на чемпионство — 86,2%, „Спартака“ — 0%»
Вчера, 14:49 Комментарии26
Фонбет дарит фрибет 2000 рублей в Чёрную пятницу!
24 ноября
Сломанная оборона, отсутствие единства и никакой Санчо. Большие проблемы, которые остались в МЮ после Сульшера
23 ноябряАлександр Чистяков в блоге Футбол - это больКомментарии8
«Мальме» — «Зенит». Прогноз на матч Лиги чемпионов (23.11.2021)
22 ноябряАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии9
«Краснодар» — «Спартак». Прогноз на матч РПЛ (20.11.2021)
19 ноябряАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии4
Александр Овечкин стал амбассадором «Фонбет»
16 ноября Комментарии3
Все комментарии
xdqvv38ag28x
xdqvv38ag28x
12 ноября в 22:16
Египет одержит победу.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100