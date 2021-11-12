Ангола — Египет. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (12.11.2021)

Ангола примет Египет в рамках отборочного раунда ЧМ-22, который пройдет в Катаре. Африканские команды сыграют 12 ноября 2021 года. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.
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2 : 2
завершен
12 ноября 2021, 22:00
пятница
Ставки букмекеров
Фаворит противостояния — сборная Египта. На победу команды предлагается коэффициент 2.00. Ничейный исход букмекеры оценивают в 3.10, а победу хозяев поля в 4.40.
Форма команд
Сборная Анголы продолжает падение. Команда выглядит в последних матчах очень плохо. Ангола очень много пропускает и мало забивает, эта команда совершенно не способна сражаться с такими титанами Африки, как Египет.
Египет в последних матчах очень хорош. Сборная расправилась с Ливией, победив ее 3:0, затем была победа над Ливией во втором матче 1:0, после чего Египет разделался с Либерией 2:0.
Информация для ставок
● Ангола выиграла два матча из последних пяти
● Египет не знает поражений вот уже 13 игр кряду
● У Анголы четыре пропущенных мяча в трех последних поединках
Прогноз
В этой игре можно сделать ставку на то, что «обе команды забьют и Египет победит» по коэффициенту 4.60. Ставка должна сыграть. Гости наверняка будут выкладываться на все сто процентов.