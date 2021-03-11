«Анже» — «Сент-Этьен». Прогноз на матч чемпионата Франции (13.03.2021)

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11 марта 2021, 06:23

В 29-м туре Лиги 1 между собой сыграют «Анже» и «Сент-Этьен». Мы приготовили прогноз и обзор ставок букмекеров на предстоящий поединок.

Ставки букмекеров

Минимальное предпочтение в этой игре букмекеры отдают хозяевам поля. Сделать ставку на победу «Анже» можно по коэффициенту 2.60. Тогда как заключить пари на гостевую победу «Сент-Этьена» можно по котировке 3.01. Вероятность ничьей БК Фонбет оценила в 3.34.

Что касается результативности поединка, то здесь симпатии букмекеров на стороне низового формата. Ставки на тотал меньше (2,5) голов принимаются за 1.69, больше – 2.30.

Форма команд

«Анже» не проигрывал в трех прошлых турах чемпионата. В данной серии команда набрала пять очков, что позволило ей подняться на девятое место в таблице Лиги 1. Борьба за выживание «черно-белым» не угрожает, но и в зоне еврокубков коллектив вряд ли окажется. После ничейных встреч со «Страсбуром» (0:0) и «Лансом» (2:2) «Анже» отметился гостевой победой над «Метцем» (1:0) в прошлом туре. Эта виктория стала 11-й для команды в текущем чемпионате.

«Сент-Этьен» ожидает непростая концовка сезона, в которой команда будет сражаться за право остаться в Лиге 1. Сейчас «зелено-белые» балансируют возле зоны вылета, занимая 16-ю строчку в турнирной таблице. По итогам двух прошлых туров дружина Клода Пюэля не набирала очков, уступив «Лансу» (2:3) и «Лорьяну» (1:2). В текущем розыгрыше Лиги 1 «Сент-Этьен» оформил 7 побед и 9 ничьих при 12 поражениях.

Информация для ставок

«Анже» выиграл три из пяти последних матчей на своем поле

У «Сент-Этьена» три поражения в пяти прошлых гостевых матчах

Последняя встреча команд на поле «Анже» завершилась в пользу хозяев (4:1)

Прогноз

На данный момент «Анже» выглядит привлекательнее, нежели его предстоящий соперник. Хозяева стабильно берут очки в домашних играх, показывая результативную игру в атаке.

«Сент-Этьен» выступает очень нестабильно и часто проваливает гостевые поединки. Предлагаем сыграть ставку на победу «Анже» с форой (0) по коэффициенту 1.83 в букмекерской конторе Фонбет.