«Арджеш» — УТА. Прогноз на матч чемпионата Румынии (23.07.2021)

Второй тур чемпионата Румынии подарит нам интересную встречу, — «Арджеш» примет дома УТА. Вашему вниманию предлагается прогноз на матч и обзор ставок букмекеров.
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сегодня, 18:30
Ставки букмекеров
Букмекеры в своих прогнозах отдают минимальное предпочтение гостям данного поединка и предлагают коэффициент на их победу – 2.7. Поверить в успех хозяев можно за 2.8. Ничейный результат котируется цифрой 3.05.
Также в букмекерской конторе Мелбет можно сделать ставку на тотал больше 2 мячей по коэффициенту 1.82. На ТМ 2 коэффициент немного больше и достигает 1.99.
Форма команд
«Арджеш» не смог успешно стартовать в новом сезоне чемпионата Румынии и сейчас коллективу следует реабилитироваться перед болельщиками, набирать хорошую физическую форму, которая поможет команде в дальнейшем. В нынешнем матче коллектив, вероятнее всего, попытается сыграть первым номером, чтобы добиться желаемого результата. В первом туре чемпионата «Арджеш» уступил на выезде «Университатя» Крайова (0:1), а ранее сыграл товарищеский матч с «Кишвардой» (2:2).
УТА смог добыть ничью в первом матче чемпионата и на данный момент готовится к следующему поединку, чтобы улучшить свое турнирное положение и с самого старта сезона забраться повыше в таблице. Клуб обладает качественными игроками на большинстве позиций и имеет хорошие шансы хорошо отыграть этот сезон. В прошлой игре чемпионата УТА сыграл вничью с «Констанцей» (0:0), а ранее провел товарищеский матч с «Рипенсией Тимисоарой» (3:2).
Информация для ставок
- «Арджеш» не может выиграть уже шесть матчей подряд (включая товарищеские встречи)
- Шесть из десяти последних выездных матчей УТА закончились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Арджеш» забил в восьми из десяти последних домашних матчей во всех турнирах
- УТА не может выиграть у «Арджеша» уже девять матчей подряд
Прогноз
«Арджеш» проиграл в первом туре и наверняка захочет поправить свое турнирное положение в этой игре. Предполагаем, что хозяева смогут одержать победу на своем поле. Сделать ставку на победу «Арджеша» можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.7.
Также букмекеры предлагают привлекательный коэффициент на ничью в матче РПЛ «Химки» — «Зенит».