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«Арсенал» — «Вест Хэм». Прогноз на матч АПЛ (15.12.2021)

сегодня, 17:06

В рамках 17-го тура АПЛ «Арсенал» примет «Вест Хэм». Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.143.723.49
Фонбет 2.20 3.60 3.40
BetBoom 2.14 3.63 3.44

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Арсенал». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 2.12. Ничейный исход оценивается в 3.60, а победа гостей в 3.30.

Дополнительная ставка на игру — обе команды забьют (да), по коэффициенту 1.68.

Форма команд

«Арсенал» расположился на шестой строчке в турнирной таблице. В активе клуба 26 баллов. У команды восемь побед, два ничейных результата и шесть поражений. Всего «канониры» забили 21 гол и пропустили 22 мяча. В последних встречах «пушкари» выиграли у «Саутгемптона», а также уступили «Эвертону» и «Манчестер Юнайтед».

«Вест Хэм» находится в нынешнем сезоне на четвертой строчке в турнирной таблице. В активе клуба 28 баллов. У коллектива восемь побед, четыре ничейных результата и четыре поражения. Лондонская команда забила 38 голов и пропустил 19 мячей. В последних встречах у «Вест Хэма» ничья против «Бёрнли», победа над «Челси» и ничейный исход с «Брайтоном».

Информация для ставок

  • «Вест Хэм» выиграл один матч из последних пяти
  • «Арсенал» выиграл два матча из последних пяти
  • У «Вест Хэма» три гола за три последних матча

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке на тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 2.30. В последнее время оба клуба много забивают, они хорошо играют в атаку, поэтому ставка может сыграть. Фаворитом являются хозяева, в последних встречах «пушкари» неплохо смотрятся и чаще побеждают.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.26 1.39 2.07 1.83 1.64 2.42
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Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 17:29
Хозяева не проиграют
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