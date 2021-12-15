«Арсенал» — «Вест Хэм». Прогноз на матч АПЛ (15.12.2021)

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сегодня, 17:06

В рамках 17-го тура АПЛ «Арсенал» примет «Вест Хэм». Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Арсенал». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 2.12. Ничейный исход оценивается в 3.60, а победа гостей в 3.30.

Дополнительная ставка на игру — обе команды забьют (да), по коэффициенту 1.68.

Форма команд

«Арсенал» расположился на шестой строчке в турнирной таблице. В активе клуба 26 баллов. У команды восемь побед, два ничейных результата и шесть поражений. Всего «канониры» забили 21 гол и пропустили 22 мяча. В последних встречах «пушкари» выиграли у «Саутгемптона», а также уступили «Эвертону» и «Манчестер Юнайтед».

«Вест Хэм» находится в нынешнем сезоне на четвертой строчке в турнирной таблице. В активе клуба 28 баллов. У коллектива восемь побед, четыре ничейных результата и четыре поражения. Лондонская команда забила 38 голов и пропустил 19 мячей. В последних встречах у «Вест Хэма» ничья против «Бёрнли», победа над «Челси» и ничейный исход с «Брайтоном».

Информация для ставок

«Вест Хэм» выиграл один матч из последних пяти

«Арсенал» выиграл два матча из последних пяти

У «Вест Хэма» три гола за три последних матча

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке на тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 2.30. В последнее время оба клуба много забивают, они хорошо играют в атаку, поэтому ставка может сыграть. Фаворитом являются хозяева, в последних встречах «пушкари» неплохо смотрятся и чаще побеждают.