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«Асколи Пиккио» — «Реджина». Прогноз на матч Серии В (04.01.2021)

04 января 2021, 09:46

4 января «Асколи Пиккио» встречается с «Реджиной 1914». Удастся ли хозяевам поля заработать три очка?

Италия. Серия B 2020/2021
Асколи Пиккио
Реджина
2 : 1
завершен
04 января 2021, 19:00
понедельник
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.003.032.75
Мелбет 3.33 2.93 2.40
Лига ставок 3.20 2.90 2.45

Ставки букмекеров

В букмекерской конторе Мелбет представлены следующие котировки на эту игру. Сыграть победу «Асколи Пиккио» можно за 2,95, ничья доступна на отметке 2,95, а триумф «Реджины» можно взять за 2,69.

Тотал в этом поединке установлен на значении 2,5 мяча. Большое доступно за 2,35, а меньше за 1,66.

Форма команд

«Асколи Пиккио» на протяжении двух последних туров не проигрывает – СПАЛ (2:0) и «Эмполи» (1:1). Правда, даже эти четыре набранных очка не позволили команде подняться с последнего места в турнирной таблице. Пока с десятью набранными очками клуб идет на 20-м месте с отставанием от спасительной зоны в пять очков.

«Реджина» приятно удивляет своими результатами в последних играх. Семь очков удалось набрать клубу в трех последних поединках, благодаря чему удалось подняться на 13-е место в турнирной таблице. В прошлом туре была одержана победа над «Кремонезе» (1:0). Крайне важно продолжить побеждать, и тогда вполне можно будет рассчитывать на то, что удастся избежать борьбы за вылет.

Информация для ставок

  • «Асколи Пиккио» выиграл три из 10 последних домашних матчей
  • «Реджина» выиграла один из 10 последних выездных поединков
  • В двух последних междусобойчиках команд зафиксированы победы «Реджины»

Прогноз

У хозяев есть весомые шансы к тому, чтобы все-таки одержать победу. Мы считаем, что «Асколи Пиккио» сумеет реализовать предоставленные им шансы, это поспособствует набору трех очков. Если это случится, то команда поднимется с последнего места. Наша ставка — победа «Асколи Пиккио» за 2,95.

Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч «Лечче» — «Монца».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.003.032.75
Мелбет 3.33 2.93 2.40
Лига ставок 3.20 2.90 2.45
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STVA 1
STVA 1
04 января в 10:53
Ничья будет наверное
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