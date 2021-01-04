«Асколи Пиккио» — «Реджина». Прогноз на матч Серии В (04.01.2021)

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04 января 2021, 09:46

4 января «Асколи Пиккио» встречается с «Реджиной 1914». Удастся ли хозяевам поля заработать три очка?

Ставки букмекеров

В букмекерской конторе Мелбет представлены следующие котировки на эту игру. Сыграть победу «Асколи Пиккио» можно за 2,95, ничья доступна на отметке 2,95, а триумф «Реджины» можно взять за 2,69.

Тотал в этом поединке установлен на значении 2,5 мяча. Большое доступно за 2,35, а меньше за 1,66.

Форма команд

«Асколи Пиккио» на протяжении двух последних туров не проигрывает – СПАЛ (2:0) и «Эмполи» (1:1). Правда, даже эти четыре набранных очка не позволили команде подняться с последнего места в турнирной таблице. Пока с десятью набранными очками клуб идет на 20-м месте с отставанием от спасительной зоны в пять очков.

«Реджина» приятно удивляет своими результатами в последних играх. Семь очков удалось набрать клубу в трех последних поединках, благодаря чему удалось подняться на 13-е место в турнирной таблице. В прошлом туре была одержана победа над «Кремонезе» (1:0). Крайне важно продолжить побеждать, и тогда вполне можно будет рассчитывать на то, что удастся избежать борьбы за вылет.

Информация для ставок

«Асколи Пиккио» выиграл три из 10 последних домашних матчей

«Реджина» выиграла один из 10 последних выездных поединков

В двух последних междусобойчиках команд зафиксированы победы «Реджины»

Прогноз

У хозяев есть весомые шансы к тому, чтобы все-таки одержать победу. Мы считаем, что «Асколи Пиккио» сумеет реализовать предоставленные им шансы, это поспособствует набору трех очков. Если это случится, то команда поднимется с последнего места. Наша ставка — победа «Асколи Пиккио» за 2,95.

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