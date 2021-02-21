«Атлетик» — «Вильярреал»: прогноз на матч Примеры (21.02.2021)

«Атлетик» сыграет в 24-м туре испанской Примеры с «Вильярреалом». Матч состоится 21 февраля 2021 года.
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1 : 1
закончился 1-й тайм
сегодня, 23:00
Ставки букмекеров
Букмекеры уверены в победе «Атлетика» с коэффициентом 2.55. Также можно поставить на ничейный исход за 3.23, победа «Вильярреала» оценивается в 2.95.
Форма команд
«Атлетик» сильно изменился за последнее время, теперь это не просто команда, которая не имеет своих козырей в руке, а настоящие «львы». «Атлетик» выиграл Суперкубок страны у «Барселоны» и дошел до полуфинала Кубка Короля. У клуба десятое место в таблице и 28 пунктов в активе. Команда забила 32 мяча и пропустила 26 раз. Матч против «Вильярреала» будет настоящим испытанием для «львов».
«Вильярреал» взобрался на седьмую строчку. У «подлодки» 36 баллов в активе. В нынешнем сезоне «Вильярреал» забил 32 гола и пропустил 24 мяча. Последние матчи у «подлодки» вышли смазанными, клуб никак не может победить.
Информация для ставок
● «Вильярреал» не побеждает в Примере пять матчей кряду
● «Атлетик» победил в двух из последних пяти матчей
● В гостях у «Вильярреала» три победы в 11 матчах
Прогноз
В этом поединке можно поставить на то, что тотал голов в первом тайме будет меньше 0.5 с коэффициентом 2.55. Также букмекеры рекомендуют обратить внимание на ставку «обе забьют» с коэффициентом 1.95.
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