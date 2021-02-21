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«Атлетик» — «Вильярреал»: прогноз на матч Примеры (21.02.2021)

сегодня, 14:54

«Атлетик» сыграет в 24-м туре испанской Примеры с «Вильярреалом». Матч состоится 21 февраля 2021 года.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.623.103.15
Fonbet Live! 2.80 2.40 3.65
Мелбет 2.56 3.18 3.07
Лига ставок 2.75 2.38 3.75
Pin-up 2.60 3.10 2.95

Ставки букмекеров

Букмекеры уверены в победе «Атлетика» с коэффициентом 2.55. Также можно поставить на ничейный исход за 3.23, победа «Вильярреала» оценивается в 2.95.

Форма команд

«Атлетик» сильно изменился за последнее время, теперь это не просто команда, которая не имеет своих козырей в руке, а настоящие «львы». «Атлетик» выиграл Суперкубок страны у «Барселоны» и дошел до полуфинала Кубка Короля. У клуба десятое место в таблице и 28 пунктов в активе. Команда забила 32 мяча и пропустила 26 раз. Матч против «Вильярреала» будет настоящим испытанием для «львов».

«Вильярреал» взобрался на седьмую строчку. У «подлодки» 36 баллов в активе. В нынешнем сезоне «Вильярреал» забил 32 гола и пропустил 24 мяча. Последние матчи у «подлодки» вышли смазанными, клуб никак не может победить.

Информация для ставок

● «Вильярреал» не побеждает в Примере пять матчей кряду
● «Атлетик» победил в двух из последних пяти матчей
● В гостях у «Вильярреала» три победы в 11 матчах

Прогноз

В этом поединке можно поставить на то, что тотал голов в первом тайме будет меньше 0.5 с коэффициентом 2.55. Также букмекеры рекомендуют обратить внимание на ставку «обе забьют» с коэффициентом 1.95.

Ранее мы предлагали прогноз на матч «Фортуна» — «Ганновер».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.623.103.15
Fonbet Live! 2.80 2.40 3.65
Мелбет 2.56 3.18 3.07
Лига ставок 2.75 2.38 3.75
Pin-up 2.60 3.10 2.95
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shlomo
shlomo
сегодня в 17:26
Думаю, что хозяева не проиграют
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