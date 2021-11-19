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19 ноября 2021, 07:37

«Атлетико» примет «Осасуну». Матч пройдет в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано». Букмекеры Фонбет представили котировки на этот матч.

Ставки букмекеров

Фаворитом противостояния букмекеры выбрали «Атлетико». Поставить на победу «матрасников» можно по коэффициенту 1.40. Ничейный исход оценивается в 4.40, а победа гостей в 9.00.

Форма команд

«Атлетико» в нынешнем сезоне расположился на четвертой строчке в турнирной таблице. Действующие чемпионы Испании набрали 23 пункта. Команда выиграла в шести матчах, пять раз играла вничью и проиграла в одной встрече. У «матрасников» 21 забитый и 13 пропущенных мячей.

«Осасуна» расположилась на седьмой строчке в турнирной таблице. В активе испанского коллектива — 19 пунктов. Команда выиграла пять матчей, четыре раза играла вничью и проиграла в четырех матчах. У клуба 14 забитых и 17 пропущенных мячей.

Информация для ставок

● «Осасуна» не побеждает четыре матча подряд

● «Атлетико» выиграл один матч из последних пяти

● У «Осасуны» четыре пропущенных мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этой игре можно сделать ставку на ничейный исход или победа «Осасуны» по коэффициенту 3.00. «Осасуна» может доставить неудобства топ-командам. «Атлетико» не впечатляет в последних играх.