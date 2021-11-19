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«Атлетико» - «Осасуна». Прогноз на матч Примеры (20.11.2021)

19 ноября 2021, 07:37

«Атлетико» примет «Осасуну». Матч пройдет в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано». Букмекеры Фонбет представили котировки на этот матч.

Испания. Примера 2021/2022
Атлетико
Осасуна
1 : 0
завершен
20 ноября 2021, 20:30
суббота
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.424.559.63
Мелбет 1.46 4.29 8.78
1XBET 1.52 4.34 7.90
BetBoom 1.47 4.06 7.98

Ставки букмекеров

Фаворитом противостояния букмекеры выбрали «Атлетико». Поставить на победу «матрасников» можно по коэффициенту 1.40. Ничейный исход оценивается в 4.40, а победа гостей в 9.00.

Форма команд

«Атлетико» в нынешнем сезоне расположился на четвертой строчке в турнирной таблице. Действующие чемпионы Испании набрали 23 пункта. Команда выиграла в шести матчах, пять раз играла вничью и проиграла в одной встрече. У «матрасников» 21 забитый и 13 пропущенных мячей.

«Осасуна» расположилась на седьмой строчке в турнирной таблице. В активе испанского коллектива — 19 пунктов. Команда выиграла пять матчей, четыре раза играла вничью и проиграла в четырех матчах. У клуба 14 забитых и 17 пропущенных мячей.

Информация для ставок

● «Осасуна» не побеждает четыре матча подряд
● «Атлетико» выиграл один матч из последних пяти
● У «Осасуны» четыре пропущенных мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этой игре можно сделать ставку на ничейный исход или победа «Осасуны» по коэффициенту 3.00. «Осасуна» может доставить неудобства топ-командам. «Атлетико» не впечатляет в последних играх.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Мелбет 1.84 2.07
1XBET 1.03 15.10
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Все комментарии
h4nzqg7s28zc
h4nzqg7s28zc
19 ноября в 15:25
Футбольный клуб Атлетико (Мадрид) одержит победу.
shlomo
shlomo
19 ноября в 07:50
Хозяева не проиграют
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