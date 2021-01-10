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«Аугсбург» — «Штутгарт». Прогноз на матч Бундеслиги (10.01.2021)

10 января 2021, 12:35

10 января в чемпионате Германии сыграют «Аугсбург» и «Штутгарт». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на эту игру.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.603.622.13
Fonbet Live! 100.00 22.00 1.02
Мелбет 4.11 3.90 1.88
Лига ставок 4.00 3.90 1.85

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Штутгарт» фаворитом этой встречи. Сделать ставку в пользу победы гостей компания Фонбет предлагает по коэффициенту 2.17. Вероятность домашней победы «Аугсбурга» оценивается котировкой 3.52, а ничья идет за 3.66.

С небольшим преимуществом в линии букмекера идут ставки на результативный исход игры. ТБ(2,5) можно сыграть за 1.81, ТМ(2,5) – 2.16.

Форма команд

«Аугсбург» набрал 19 очков и занимает десятое место в турнирной таблице. В прошлом туре чемпионата команда переиграла в гостях «Кельн» с минимальным счетом (1:0). Эта победа стала для «фуггеров» пятой в текущем сезоне.

Дома «Аугсбург» не побеждал в четырех поединках подряд, включая два поражения – «Айнтрахт» (0:2) и «Герта» (0:3).

«Штутгарт» в рейтинге идет на 11-м месте, отставая от ближайшего соперника на один зачетный пункт. В прошлом туре «швабы» проиграли дома «Лейпцигу» (0:1), а перед этим уступили в гостях «Вольфсбургу» с аналогичным счетом.

В гостях «Штутгарт» выступает намного продуктивней, чем на домашней арене. В семи выездных играх команда одержала четыре победы, забив в общей сложности 17 голов.

Информация для ставок

· Последний раз команды встречались в сезоне 2018/2019 и обменялись домашними победами – «Штутгарт» (1:0) и «Аугсбург» (6:0)

· «Штутгарт» не проигрывал в четырех из пяти предыдущих выездных матчей Бундеслиги

· «Аугсбург» проиграл два прошлых матча на своем поле с общим счетом 0:5

Прогноз

Несмотря на котировки букмекеров, в этой встрече сложно отдать очевидной предпочтение одной из команд. Вероятней всего нас ожидает упорный поединок, в котором результат предрешит небольшое количество забитых голов.

Для подстраховки предлагаем взять ставку на тотал меньше 3 голов по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.603.622.13
Fonbet Live! 100.00 22.00 1.02
Мелбет 4.11 3.90 1.88
Лига ставок 4.00 3.90 1.85
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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
10 января в 12:36
Возможна ничья
ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
10 января в 12:36
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на поражение является футбольный клуб «Аугсбург»
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