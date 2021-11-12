Австрия – Израиль. Прогноз на матч квалификации на чемпионат мира 2022 года (12.11.2021)

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12 ноября 2021, 13:32

Интересную встречу двух непростых команд подарит нам очередной тур квалификации на ЧМ 2022, где Австрия на своем поле принимает Израиль. Предлагаем вам ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является Австрия. Команда играет домашний поединок, а поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.7. Победа сборной Израиля оценивается по коэффициенту 4.8, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.95.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 по коэффициенту 1.78. Сделать ставку на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.03. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.08.

Форма команд

Австрия не показала выразительных выступлений в этой квалификации и уже не имеет шансов на выход в плей-офф. Команда набрала 10 очков и идет на четвертом месте в группе, доигрывая турнир. Тем не менее коллектив хочет порадовать своих болельщиков и одержать победу, повлияв на результат более высоких позиций. Последние два матча Австрии завершились поражением от Дании (0:1) и победой над Фарерскими островами (2:0).

Израиль в последних трех матчах набрал всего три очка, что, возможно, не пустит сборную на ЧМ 2022. Команда отстает на четыре пункта от Шотландии за два тура до конца квалификации и ситуация со вторым местом группы зависит не только от результатов израильской сборной. Последние два матча коллектива завершились победой над Молдовой (2:1) и поражением от Шотландии на выезде (2:3).

Информация для ставок

Восемь из десяти последних матчей Австрии в основное время завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Шесть последних матчей Израиля на выезде завершились тоталом больше 2.5 мячей

Пять последних матчей между сборными завершились исходом «обе забьют»

Австрия выиграла три из четырех последних матчей у Израиля на своем поле

Прогноз

Израиль еще имеет шансы на плей-офф, поэтому игра обещает быть напряженной. Предполагаем, что гости не смогут забрать три очка в этом поединке, но и не проиграют. Рекомендуем сделать ставку на ничейный результат по коэффициенту 3.98 в букмекерской конторе Мелбет.