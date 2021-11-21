«Аякс-2» — «Рода». Прогноз на матч Первого дивизиона Нидерландов (22.11.2021)

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21 ноября 2021, 17:44

22 ноября 2021 года в рамках 15-го тура Первого дивизиона Нидерландов состоится поединок «Аякс-2» — «Рода». Букмекеры Фонбет представили котировки на игру.

Ставки букмекеров

Фаворит противостояния — «Аякс-2». Поставить на победу этой команды можно по коэффициенту 1.92. Ничейный исход оценивается в 3.95. Также можно сделать ставку на победу «Роды» по 3.25.

Форма команд

«Аякс-2» расположился в нынешнем сезоне на шестой строчке в турнирной таблице. В активе нидерландского коллектива — 26 баллов. Команда выиграла восемь поединков, дважды играла вничью и проиграла в пяти матчах. Всего у «Аякса» 37 забитых и 28 пропущенных мячей.

«Рода» расположилась на девятой строчке в турнирной таблице и набрала 22 пункта. В активе нидерландского коллектива — шесть побед, четыре ничьих и четыре поражения. Команда забила 27 мячей и пропустила 20 голов.

Информация для ставок

● «Аякс-2» не проигрывает шесть игр кряду

● «Рода» не проигрывает три игры кряду

● У «Аякса-2» десять забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

Стоит присмотреться к ставке на тотал забитых мячей больше четырех по коэффициенту 2.65. Один только «Аякс-2» в последних играх забил десять голов. В Нидерландах команды очень забивные, поэтому такие ставки могут сыграть практически в каждой игре.