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«Аякс-2» — «Рода». Прогноз на матч Первого дивизиона Нидерландов (22.11.2021)

21 ноября 2021, 17:44

22 ноября 2021 года в рамках 15-го тура Первого дивизиона Нидерландов состоится поединок «Аякс-2» — «Рода». Букмекеры Фонбет представили котировки на игру.

Нидерланды. Первый дивизион 2021/2022
Аякс-2
Рода
2 : 1
завершен
22 ноября 2021, 22:00
понедельник
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.394.322.65
Фонбет 2.45 4.05 2.35

Ставки букмекеров

Фаворит противостояния — «Аякс-2». Поставить на победу этой команды можно по коэффициенту 1.92. Ничейный исход оценивается в 3.95. Также можно сделать ставку на победу «Роды» по 3.25.

Форма команд

«Аякс-2» расположился в нынешнем сезоне на шестой строчке в турнирной таблице. В активе нидерландского коллектива — 26 баллов. Команда выиграла восемь поединков, дважды играла вничью и проиграла в пяти матчах. Всего у «Аякса» 37 забитых и 28 пропущенных мячей.

«Рода» расположилась на девятой строчке в турнирной таблице и набрала 22 пункта. В активе нидерландского коллектива — шесть побед, четыре ничьих и четыре поражения. Команда забила 27 мячей и пропустила 20 голов.

Информация для ставок

● «Аякс-2» не проигрывает шесть игр кряду
● «Рода» не проигрывает три игры кряду
● У «Аякса-2» десять забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

Стоит присмотреться к ставке на тотал забитых мячей больше четырех по коэффициенту 2.65. Один только «Аякс-2» в последних играх забил десять голов. В Нидерландах команды очень забивные, поэтому такие ставки могут сыграть практически в каждой игре.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.09 1.40 2.52 1.64
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Все комментарии
Gahi
Gahi
21 ноября в 20:06
В этом матче обе команды забьют. Удачи
wvpukt7xgd5f
wvpukt7xgd5f
21 ноября в 18:28
Футбольный клуб «Аякс-2» (Амстердам) одержит победу.
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