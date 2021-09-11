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«Айнтрахт» — «Штутгарт». Прогноз на матч Бундеслиги (12.09.2021)

сегодня, 10:16

В четвертом туре чемпионата Германии «Штутгарт» приедет в гости к «Айнтрахту». Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.103.863.49
Фонбет 2.05 3.70 3.40
Мелбет 2.12 3.76 3.58
1XBET 2.12 3.76 3.58
BetBoom 2.10 3.78 3.43

Ставки букмекеров

Фаворитами этого поединка букмекеры называют хозяев, поставить на победу можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.05. В случае победы «Штутгарта» зайдет коэффициент 3.55. Ничью можно выбрать по 3.8.

Также в линии букмекеры предлагают 1.77 за ТБ 3 и ТМ 3 по 2.12. Исход «обе забьют» можно выбрать за коэффициент 1.45.

Форма команд

«Айнтрахт» очень плохо начал нынешний футбольный год. Команда смогла набрать всего два очка в трех матчах, что является отрицательным результатом для клуба. После перерыва на матчи сборных у коллектива есть шанс собраться и реабилитироваться перед своими болельщиками и руководством. В прошлом матче «Айнтрахт» сыграл вничью с «Арминией» (1:1), а ранее разошелся миром с «Аугсбургом» (0:0).

«Штутгарт» после победы в первом туре проиграл уже две игры подряд и опустился в нижнюю часть турнирной таблицы. Команда пока не может найти свою игру. В предстоящем матче команде придется уделять много внимания обороне. В последнем товарищеском матче «Штутгарт» обыграл «Нюрнберг» (3:0), а в чемпионате команда уступила на своем поле «Фрайбургу» (2:3).

Информация для ставок

• «Айнтрахт» выиграл только четыре матча из десяти последних во всех турнирах
• «Айнтрахт» не уходил с поля без забитого мяча в 19 из 20 матчей на своем стадионе
• Восемь из десяти последних матчей между командами закончились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Сделать ставку на тотал больше 3 мячей можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.77.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.63 1.53 2.09 1.82
Мелбет 2.52 1.50
1XBET 2.52 1.50
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18 августа Комментарии9
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shlomo
shlomo
сегодня в 12:19
Хозяева не проиграют
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