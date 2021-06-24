«Баия» — «Атлетико Паранаэнсе». Прогноз на матч чемпионата Бразилии (25.06.2021)

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вчера, 06:31

«Баия» примет на своем поле «Атлетико Паранаэнсе» в рамках 6-го тура бразильской Серии А. Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на предстоящий поединок.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Баию» фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.57. В случае победы «Атлетико» зайдет коэффициент 3.24. Ничейный исход котируется в 2.85.

Тотал больше 2.5 мячей можно сыграть по коэффициенту 2.4. Низовой исход (ТМ 2.5) оценивается в 1.52.

Форма команд

«Баия» сыграла пять матчей в бразильской Серии A, набрав в этих поединках восемь очков. Команде удалось добиться побед над «Сантосом» (3:0) и «Сеарой» (2:1), а также поделить очки с «Брагантино» (3:3) и «Коринтиансом» (0:0). Единственное поражение в лиге «Баия» потерпела в домашней игре против «Интернасьонала» (0:1). В турнирной таблице чемпионата команда занимает седьмое место, отставая от топ-6 на 2 очка.

«Атлетико Паранаэнсе» сыграл четыре поединка, показав 100-процентный результат. В этих матчах гости грядущей встречи поочередно победили «Америку Минейро» (1:0), «Жувентуд» (3:0), «Гремио» (1:0) и «Атлетико Г» (2:1).

Информация для ставок

«Атлетико» побеждал в 5 последних матчах чемпионата Бразилии

В 7 из 8 прошлых очных встреч команд сыграла ставка на ТМ (2,5)

«Атлетико» побеждал «Баию» в 2 из 3 предыдущих гостевых матчей

Прогноз

«Атлетико Паранаэнсе» очень мощно начал чемпионат. Команда демонстрирует надежную игру в защите, стабильно добиваясь побед. «Баия», в свою очередь, пока чередует успешные матчи с проигрышами, поэтому хозяевам предстоящей встречи будет сложно претендовать на очки. Рекомендуем рассмотреть ставку на победу «Атлетико» с форой (0) по коэффициенту 2.2 в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее букмекеры предложили коэффициент 1.78 на то, что обе команды забьют в матче «Насьональ» — «Монтевидео Уондерерс».