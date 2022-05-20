«Барселона» — «Вильярреал». Прогноз на матч чемпионата Испании (22.05.2022)

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20 мая 2022, 16:02

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам, и предлагают коэффициент на их победу – 2.1. Поверить в успех «Вильярреала» можно по 3.05. На ничью в матче можно поставить по коэффициенту 3.95.

Также в букмекерской конторе Фонбет можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 2.09. На ТМ 2.5 коэффициент немного больше и достигает 1.78.

Форма команд

«Барселона» провела тяжелый сезон и не смогла навязать борьбу за чемпионство в этом году. Команда перед стартом последнего тура занимает второе место с набранными 73 баллами, и уступают «Реалу» 12 баллов. Хави смог наладить игру команды и в следующем сезоне постарается побороться за трофеи. В двух последних матчах чемпионата каталонцы сыграли вничью с «Хетафе» (0:0) и обыграли «Сельту» (3:1).

«Вильярреал» хорошо выступил в Лиге Чемпионов, но покинул турнир на стадии полуфинала и может попасть в еврокубки только через чемпионат Испании, в котором клуб занимает лишь седьмое место с набранными 56 баллами. Отставание от ближайшего соперника составляет шесть баллов, поэтом выше «желтая субмарина» подняться не сумеет. В прошлом туре «Вильярреал» на своем поле проиграл «Реал» Сосьедаду (1:2), а ранее разгромил «Райо Вальекано» (5:1).

Информация для ставок

Шесть последних матчей «Вильярреала» завершились исходом «обе забьют»

«Барселона» проиграла три из десяти последних матчей во всех турнирах

Восемь из десяти последних матчей между клубами завершились ставкой «обе забьют»

«Барселона» выиграла девять из десяти последних поединков с «Вильярреалом»

Прогноз

«Вильярреалу» больше нужны очки, чтобы сохранить седьмое место, которое даст команде путевку в Лигу Конференций. Предполагаем, что команды не выявят победителя в этом противостоянии и поделят очки. Сделать ставку на ничью можно по коэффициенту 3.95 в букмекерской конторе Фонбет.