«Барселона» — «Вильярреал». Прогноз на матч чемпионата Испании (22.05.2022)

Ставки букмекеров
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам, и предлагают коэффициент на их победу – 2.1. Поверить в успех «Вильярреала» можно по 3.05. На ничью в матче можно поставить по коэффициенту 3.95.
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0 : 2
завершен
22 мая 2022, 23:00
воскресенье
Также в букмекерской конторе Фонбет можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 2.09. На ТМ 2.5 коэффициент немного больше и достигает 1.78.
Форма команд
«Барселона» провела тяжелый сезон и не смогла навязать борьбу за чемпионство в этом году. Команда перед стартом последнего тура занимает второе место с набранными 73 баллами, и уступают «Реалу» 12 баллов. Хави смог наладить игру команды и в следующем сезоне постарается побороться за трофеи. В двух последних матчах чемпионата каталонцы сыграли вничью с «Хетафе» (0:0) и обыграли «Сельту» (3:1).
«Вильярреал» хорошо выступил в Лиге Чемпионов, но покинул турнир на стадии полуфинала и может попасть в еврокубки только через чемпионат Испании, в котором клуб занимает лишь седьмое место с набранными 56 баллами. Отставание от ближайшего соперника составляет шесть баллов, поэтом выше «желтая субмарина» подняться не сумеет. В прошлом туре «Вильярреал» на своем поле проиграл «Реал» Сосьедаду (1:2), а ранее разгромил «Райо Вальекано» (5:1).
Информация для ставок
- Шесть последних матчей «Вильярреала» завершились исходом «обе забьют»
- «Барселона» проиграла три из десяти последних матчей во всех турнирах
- Восемь из десяти последних матчей между клубами завершились ставкой «обе забьют»
- «Барселона» выиграла девять из десяти последних поединков с «Вильярреалом»
Прогноз
«Вильярреалу» больше нужны очки, чтобы сохранить седьмое место, которое даст команде путевку в Лигу Конференций. Предполагаем, что команды не выявят победителя в этом противостоянии и поделят очки. Сделать ставку на ничью можно по коэффициенту 3.95 в букмекерской конторе Фонбет.