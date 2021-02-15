«Бавария» — «Арминия»: прогноз на матч Бундеслиги (15.02.2021)

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сегодня, 10:38

В 21-м туре Бундеслиги мюнхенская «Бавария» принимает дома аутсайдера чемпионата «Арминию».

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче принято считать мюнхенский клуб, ставку на победу можно поставить в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 1.17. Рискнуть на победу «Арминии» можно за 17.0, а выбрать в линии ничью предлагают за 8.8.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3.5 забитых мячей составил 1.8, а низовой исход ТМ 3.5 можно взять за 2.08.

Форма команд

Совсем недавно «Бавария» выиграла Клубный чемпионат мира, обыграв в финале «Тигрес» из Мексики (1:0). Также команда давно не теряет очки в чемпионате и уверенно удерживает первую позицию. На данный момент коллектив имеет небольшую конкуренцию в Бундеслиге только от «РБ Лейпциг», который опережает на 4 очка, при этом имея одну игру в запасе. Последние два матча в Бундеслиге завершились победами «Баварии» над «Гертой» (1:0) и «Хоффенхаймом» (4:1).

«Арминия» на данный момент занимает 16-е место в турнирной таблице, а в активе команды всего 17 очков. После серии успешных выступлений команда проиграла два матча подряд в чемпионате. «Арминия» ничего не смогла сделать во встречах с «Кельном» (1:3) и «Айнтрахтом» (1:5).

Информация для ставок

• «Бавария» не проигрывает в домашних стенах более 22 матчей

• «Арминия» проиграла шесть последних матчей против «Баварии»

• «Арминия» не забивает более одного мяча уже в десяти выездных матчах

• Четыре из последних шести матчей команд завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Бавария» находится в прекрасном расположении духа, поэтому готова продолжить свое победное шествие в чемпионате страны. «Арминия» не выглядит командной, способной создать проблему чемпиону Германии в нынешних условиях. Сделать ставку на победу «Баварии» в обоих таймах можно в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составит 2.03.