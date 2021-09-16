«Байер» — «Ференцварош». Прогноз на матч Лиги Европы (16.09.2021)

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сегодня, 15:26

В стартовом туре группового этапа Лиги Европы «Ференцварош» приедет в гости к «Байеру» из Леверкузена. Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на этот поединок.

Ставки букмекеров

Букмекеры считают хозяев большими фаворитами и предлагают коэффициент на их победу 1.22 в букмекерской конторе Мелбет. Те, кто верит в победу «Ференцвароша», могут поставить по коэффициенту 15.5. Коэффициент на ничью составляет 6.5. Тотал больше 2.5 мячей предлагается взять по коэффициенту 1.59, в то время как низовой исход (ТМ 2.5) оценивается по коэффициенту 2.45. «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.18.

Форма команд

«Байер» неплохо начал чемпионат Германии и находится в хорошей форме. Команда претендует на самые высокие места в Бундеслиге и захочет показать себя в Лиге Европы. Клуб считается главным фаворитом группы, поэтому игрокам придется доказать на поле свою силу. В матче с «Ференцварошем» коллектив будет атаковать большими силами и постарается решить исход матча как можно раньше. В прошлом матче «Байер» в интересном поединке уступил «Боруссии» Д (3:4), а ранее был обыгран на выезде «Аугсбург» (4:1).

«Ференцварош» не смог пробиться в Лигу чемпионов, в которой принимал участие в прошлом году, однако коллектив сыграет в более подходящем для себя турнире – Лиге Европы. Группа у венгров достаточно сложная, но игроки заявили, что будут бороться за выход до последнего матча. Последние два матча «Ференцвароша» закончились победой в чемпионате над «Гонведом» (1:0), а ранее в товарищеском матче компания проиграла «Бачка-Топола» (1:2).

Информация для ставок

Шесть из семи последних матчей «Байера» закончились тоталом больше 2.5 мячей

«Ференцварош» выиграл шесть матчей из последних десяти на выезде

Пять из шести последних поединков «Ференцвароша» закончились исходом «обе забьют»

Клуб из Леверкузена не уходил с поля без забитого мяча в 12 из 15 последних матчей на своем поле

Прогноз

«Байер» хорошо выступает на своем поле и имеет мотивацию для достижения результата. Предполагаем, что команда из Леверкузена сможет создать много проблем сопернику и забрать три очка. Сделать ставку на победу хозяев с форой (-1.5) можно по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Мелбет.