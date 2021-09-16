«Байер» — «Ференцварош». Прогноз на матч Лиги Европы (16.09.2021)

В стартовом туре группового этапа Лиги Европы «Ференцварош» приедет в гости к «Байеру» из Леверкузена. Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на этот поединок.
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1 : 1
51’
сегодня, 19:45
Ставки букмекеров
Букмекеры считают хозяев большими фаворитами и предлагают коэффициент на их победу 1.22 в букмекерской конторе Мелбет. Те, кто верит в победу «Ференцвароша», могут поставить по коэффициенту 15.5. Коэффициент на ничью составляет 6.5. Тотал больше 2.5 мячей предлагается взять по коэффициенту 1.59, в то время как низовой исход (ТМ 2.5) оценивается по коэффициенту 2.45. «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.18.
Форма команд
«Байер» неплохо начал чемпионат Германии и находится в хорошей форме. Команда претендует на самые высокие места в Бундеслиге и захочет показать себя в Лиге Европы. Клуб считается главным фаворитом группы, поэтому игрокам придется доказать на поле свою силу. В матче с «Ференцварошем» коллектив будет атаковать большими силами и постарается решить исход матча как можно раньше. В прошлом матче «Байер» в интересном поединке уступил «Боруссии» Д (3:4), а ранее был обыгран на выезде «Аугсбург» (4:1).
«Ференцварош» не смог пробиться в Лигу чемпионов, в которой принимал участие в прошлом году, однако коллектив сыграет в более подходящем для себя турнире – Лиге Европы. Группа у венгров достаточно сложная, но игроки заявили, что будут бороться за выход до последнего матча. Последние два матча «Ференцвароша» закончились победой в чемпионате над «Гонведом» (1:0), а ранее в товарищеском матче компания проиграла «Бачка-Топола» (1:2).
Информация для ставок
- Шесть из семи последних матчей «Байера» закончились тоталом больше 2.5 мячей
- «Ференцварош» выиграл шесть матчей из последних десяти на выезде
- Пять из шести последних поединков «Ференцвароша» закончились исходом «обе забьют»
- Клуб из Леверкузена не уходил с поля без забитого мяча в 12 из 15 последних матчей на своем поле
Прогноз
«Байер» хорошо выступает на своем поле и имеет мотивацию для достижения результата. Предполагаем, что команда из Леверкузена сможет создать много проблем сопернику и забрать три очка. Сделать ставку на победу хозяев с форой (-1.5) можно по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Мелбет.