«Байер» — «Фрайбург»: прогноз на матч Бундеслиги (28.02.2021)

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сегодня, 12:41

23-й тур чемпионата Германии подарит нам противостояние команды из лидирующей группы против середняка таблицы. «Байер» принимает «Фрайбург».

Ставки букмекеров

Преимущество букмекеры отдает хозяевам с коэффициентом 1.87 в букмекерской конторе Мелбет. Победа «Фрайбурга» будет стоить 4.5, ничью можно поставить за 3.55. Коэффициент на ставку «обе забьют» составил 1.6.

Вероятность низового матча составляет 1.75 (ТМ 3). Сверхголевая встреча команд ( ТБ 3) оценивается в 2.14.

Форма команд

«Байер» впал в небольшой кризис и теряет позиции во всех турнирах. Несколько дней назад команда проиграла ответный матч против «Янг Бойз» (0:2), что стало для болельщиков большим потрясением. В чемпионате дела у коллектива тоже идут не лучшим образом. Отставание от зоны Лиги Ччемпионов составляет 5 очков. В последнем туре Бундеслиги «Байер» сыграл вничью с «Аугсбургом» (1:1), а неделей ранее разошелся миром с «Майнцом» (2:2).

«Фрайбург» считается крепким середняком Бундеслиги, клуб занимает девятую позицию. Стоит отметить, что последние результаты коллектива не позволили ему находиться гораздо выше в таблице. Команда еще имеет теоретические шансы побороться за участие в Лиге Европы на следующий сезон.

Информация для ставок

• «Байер» выиграл всего два из последних десяти матчей во всех турнирах

• В четырех последних матчах «Фрайбурга» заходила ставка «обе не забьют»

• «Фрайбург» проиграл три из последних пяти выездных матчей

• «Фрайбург» не может обыграть уже семь матчей подряд «Байер»

Прогноз

«Байеру» самое время взять себя в руки и вернуть прежние результаты, которые команда показывала несколько месяцев назад. Считаем, что хозяева смогут одержать победу в этом поединке, но «Фрайбург» окажет достойное сопротивление. Сделать ставку на победу «Байера» можно в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 1.87.