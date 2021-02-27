«Байер» — «Фрайбург»: прогноз на матч Бундеслиги (28.02.2021)

23-й тур чемпионата Германии подарит нам противостояние команды из лидирующей группы против середняка таблицы. «Байер» принимает «Фрайбург».
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завтра, 20:00
Ставки букмекеров
Преимущество букмекеры отдает хозяевам с коэффициентом 1.87 в букмекерской конторе Мелбет. Победа «Фрайбурга» будет стоить 4.5, ничью можно поставить за 3.55. Коэффициент на ставку «обе забьют» составил 1.6.
Вероятность низового матча составляет 1.75 (ТМ 3). Сверхголевая встреча команд (ТБ 3) оценивается в 2.14.
Форма команд
«Байер» впал в небольшой кризис и теряет позиции во всех турнирах. Несколько дней назад команда проиграла ответный матч против «Янг Бойз» (0:2), что стало для болельщиков большим потрясением. В чемпионате дела у коллектива тоже идут не лучшим образом. Отставание от зоны Лиги Ччемпионов составляет 5 очков. В последнем туре Бундеслиги «Байер» сыграл вничью с «Аугсбургом» (1:1), а неделей ранее разошелся миром с «Майнцом» (2:2).
«Фрайбург» считается крепким середняком Бундеслиги, клуб занимает девятую позицию. Стоит отметить, что последние результаты коллектива не позволили ему находиться гораздо выше в таблице. Команда еще имеет теоретические шансы побороться за участие в Лиге Европы на следующий сезон.
Информация для ставок
• «Байер» выиграл всего два из последних десяти матчей во всех турнирах
• В четырех последних матчах «Фрайбурга» заходила ставка «обе не забьют»
• «Фрайбург» проиграл три из последних пяти выездных матчей
• «Фрайбург» не может обыграть уже семь матчей подряд «Байер»
Прогноз
«Байеру» самое время взять себя в руки и вернуть прежние результаты, которые команда показывала несколько месяцев назад. Считаем, что хозяева смогут одержать победу в этом поединке, но «Фрайбург» окажет достойное сопротивление. Сделать ставку на победу «Байера» можно в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 1.87.