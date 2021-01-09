«Беерсхот-Вилрийк» — «Гент». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (10.01.2021)

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09 января 2021, 10:09

«Беерсхот-Вилрийк» с большими трудностями добивается положительного для себя результата в последних встречах. Крайне важно «Генту» воспользоваться ошибками в игре соперника. Удастся ли команде добыть три очка?

Ставки букмекеров

В букмекерской конторе Мелбет выставлены следующие котировки на эту встречу. Победу «Беерсхот-Вилрийка» можно взять за 2,96, ничья доступна на отметке 3,80, а триумф команды гостей можно взять за 2,23.

Тотал в этой встрече находится на значении 2,5 мяча. Больше можно взять за 1,62, а меньше за 2,44.

Форма команд

«Беерсхот-Вилрийк» сам на себя не похож в последние два месяца. Команда откровенно не впечатляет своими результатами. Очень важно постараться совершенно по-другому взглянуть на свои результаты, иначе шансы на борьбу за выход в плей-офф откровенно тают. В четырех последних поединках «Беерсхот-Вилрийк» уступил и крайне важно постараться все-таки зацепится за результат в ближайших встречах. На текущий момент клуб находится уже на седьмой позиции. Это никуда не годится, нужно собраться.

«Гент» старается создать для себя благоприятные условия, чтобы зацепится за результат. На текущий момент не всё получается, команда опускается на девятое место в турнирной таблице. В прошлом туре победная серия, насчитывавшая три поединка, прервалась. Поражение было зафиксировано в игре против «Кортрейка» (0:1). Клуб опустился на девятую позицию в турнирной таблице.

Крайне важно сосредоточиться на поставленных целях и задачах, так как отставание от борьбы за место в плей-офф составляет всего лишь один зачетный пункт.

Информация для ставок

«Беерсхот-Вилрийк» выиграл шесть из 10 последних домашних матчей

«Гент» победил в трех из 10 последних выездных поединков

Между собой трижды команды встречались, во всех встречах «Гент» был сильнее

Прогноз

Мы считаем, что хозяева должны собраться и продемонстрировать свои сильные индивидуальные качества. Мы верим, что небольшой кризис команда преодолеет и сумеет победить. Играем их успех за коэффициент 2,96.

Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч «Остенде» — «Шарлеруа».