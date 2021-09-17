«Белененсеш» — «Жил Висенте». Прогноз на матч чемпионата Португалии (18.09.2021)

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вчера, 22:21

В рамках шестого тура чемпионата Португалии пройдет матч «Белененсеш» — «Жил Висенте». Изучив ставки букмекеров, мы предложили свой прогноз на поединок, который состоится 18 сентября 2021 года.

Ставки букмекеров

Аналитики букмекерской конторы Мелбет считают гостей умеренным фаворитом этой встречи. Ставки на победу «Жил Висенте» принимаются по коэффициенту 2.22, за ничью предложена котировка 3.26, а победа «Белененсеша» оценивается в 3.42.

Эксперты также убеждены, что матч завершится с низкой результативностью. Исход ТМ(2,5) голов доступен для ставок за 1.63, ТБ (2,5) – 2.40.

Форма команд

«Белененсеш» находится в плохой форме. К шестому туру португальской лиги команда подходит на последней строчке рейтинга, набрав в общей сложности только два очка. Зачетные пункты клуб завоевал в ничейных играх против «Гимарайнша» (0:0) и «Морейренси» (1:1). Этим матчам «Белененсеша» предшествовали три стартовых поражения: «Спортинг» (0:2), «Маритиму» (1:2) и «Порту» (0:2).

«Жил Висенте» чувствует себя уверенней – семь очков и седьмое место в турнирной таблице чемпионата Португалии. Новый созыв в местной лиге команда начала с двух побед, которые были оформлены в играх против «Портимоненси» (1:0) и «Боавишты» (3:0). Затем футболисты «Жил Висенте» столкнулись с трудностями, которые повлекли за собой поражения от «Бенфики» (0:2) и «Санта Клары» (0:1), а в прошлом туре команда разошлась миром на домашней арене с «Визелой» (2:2).

Информация для ставок

«Белененсеш» не забивал голы в 5 из 7 прошлых матчах лиги

В 4 предыдущих гостевых поединках «Жил Висенте» прошла ставка ТМ(2,5)

«Белененсеш» не побеждал в 7 предыдущих поединках чемпионата Португалии

Прогноз

На этот матч рекомендуем рассмотреть ставку с победой «Жил Висенте» с учетом форы (0), которая в БК Мелбет идет по коэффициенту 1.70. «Белененсеш» испытывает солидные проблемы с атакой, которые защита хозяев пока не компенсирует надежными действиями.