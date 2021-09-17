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«Белененсеш» — «Жил Висенте». Прогноз на матч чемпионата Португалии (18.09.2021)

вчера, 22:21

В рамках шестого тура чемпионата Португалии пройдет матч «Белененсеш» — «Жил Висенте». Изучив ставки букмекеров, мы предложили свой прогноз на поединок, который состоится 18 сентября 2021 года.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.693.162.27
Мелбет 3.46 3.30 2.20

Ставки букмекеров

Аналитики букмекерской конторы Мелбет считают гостей умеренным фаворитом этой встречи. Ставки на победу «Жил Висенте» принимаются по коэффициенту 2.22, за ничью предложена котировка 3.26, а победа «Белененсеша» оценивается в 3.42.

Эксперты также убеждены, что матч завершится с низкой результативностью. Исход ТМ(2,5) голов доступен для ставок за 1.63, ТБ(2,5) – 2.40.

Форма команд

«Белененсеш» находится в плохой форме. К шестому туру португальской лиги команда подходит на последней строчке рейтинга, набрав в общей сложности только два очка. Зачетные пункты клуб завоевал в ничейных играх против «Гимарайнша» (0:0) и «Морейренси» (1:1). Этим матчам «Белененсеша» предшествовали три стартовых поражения: «Спортинг» (0:2), «Маритиму» (1:2) и «Порту» (0:2).

«Жил Висенте» чувствует себя уверенней – семь очков и седьмое место в турнирной таблице чемпионата Португалии. Новый созыв в местной лиге команда начала с двух побед, которые были оформлены в играх против «Портимоненси» (1:0) и «Боавишты» (3:0). Затем футболисты «Жил Висенте» столкнулись с трудностями, которые повлекли за собой поражения от «Бенфики» (0:2) и «Санта Клары» (0:1), а в прошлом туре команда разошлась миром на домашней арене с «Визелой» (2:2).

Информация для ставок

  • «Белененсеш» не забивал голы в 5 из 7 прошлых матчах лиги
  • В 4 предыдущих гостевых поединках «Жил Висенте» прошла ставка ТМ(2,5)
  • «Белененсеш» не побеждал в 7 предыдущих поединках чемпионата Португалии

Прогноз

На этот матч рекомендуем рассмотреть ставку с победой «Жил Висенте» с учетом форы (0), которая в БК Мелбет идет по коэффициенту 1.70. «Белененсеш» испытывает солидные проблемы с атакой, которые защита хозяев пока не компенсирует надежными действиями.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.12 1.72 1.61 2.44
Мелбет 1.65 2.38
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sv_1969
sv_1969
вчера в 22:49
Гости не проиграют
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