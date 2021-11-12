Бельгия – Эстония. Прогноз на матч квалификации ЧМ-22 (13.11.2021)

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12 ноября 2021, 17:21

В очередном туре квалификации ЧМ -22 в гости к Бельгии приедет один из аутсайдеров группы Эстония. Предлагаем ознакомиться с прогнозами на матч и обзором ставок букмекеров.

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля. На победу сборной Бельгии линия букмекерской конторы Мелбет предлагает поставить по коэффициенту 1.03. Ничейный результат котируется по 16, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 45.

Форма команд

Бельгия набрала практически максимальный результат, лишь один раз потеряв очки. Команда набрала 16 пунктов и гарантировала себе первое место, получив прямую путевку в Катар. В предстоящем матче с аутсайдером группы у главного тренера будет возможность проверить ближайший резерв. В последних двух поединках Бельгия обыграла Беларусь (1:0) и Чехию (3:0).

Эстония не смогла прыгнуть выше своего уровня и на данный момент находится на предпоследнем месте в группе, набрав шесть очков. Коллектив очень плохо выступал в матчах с лидерами, поэтому рассчитывать на успех в этой квалификации ему не приходится. Команда доигрывает турнир и постарается достойно выступить в оставшихся матчах. В прошлой игре Эстония уступила на своем поле Уэльсу (0:1), а ранее обыграла Беларусь (2:0).

Информация для ставок

• Пять из шести последних матчей Бельгии завершились тоталом больше 2.5 мячей

• Восемь из десяти выездных матчей Эстонии закончились тоталом меньше 2.5 мячей

• Бельгия выиграла шесть из семи последних матчей с Эстонией

• Эстония выиграла только один поединок из последних пяти во всех турнирах

Прогноз

Бельгия сильнее Эстонии по всем компонентам и даже не самым основным составом должна выигрывать этот поединок. Рекомендуем сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет на победу Бельгии с форой (-3) по коэффициенту 1.73.