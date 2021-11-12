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Бельгия – Эстония. Прогноз на матч квалификации ЧМ-22 (13.11.2021)

12 ноября 2021, 17:21

В очередном туре квалификации ЧМ-22 в гости к Бельгии приедет один из аутсайдеров группы Эстония. Предлагаем ознакомиться с прогнозами на матч и обзором ставок букмекеров.

Отбор ЧМ-2022. Европа
Бельгия
Эстония
3 : 1
завершен
13 ноября 2021, 22:45
суббота
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Фонбет 1.03 17.00 45.00
Мелбет 1.04 24.00 66.00
1XBET 1.05 19.00 63.00
BetBoom 1.01 21.76 64.29

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля. На победу сборной Бельгии линия букмекерской конторы Мелбет предлагает поставить по коэффициенту 1.03. Ничейный результат котируется по 16, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 45.

Форма команд

Бельгия набрала практически максимальный результат, лишь один раз потеряв очки. Команда набрала 16 пунктов и гарантировала себе первое место, получив прямую путевку в Катар. В предстоящем матче с аутсайдером группы у главного тренера будет возможность проверить ближайший резерв. В последних двух поединках Бельгия обыграла Беларусь (1:0) и Чехию (3:0).

Эстония не смогла прыгнуть выше своего уровня и на данный момент находится на предпоследнем месте в группе, набрав шесть очков. Коллектив очень плохо выступал в матчах с лидерами, поэтому рассчитывать на успех в этой квалификации ему не приходится. Команда доигрывает турнир и постарается достойно выступить в оставшихся матчах. В прошлой игре Эстония уступила на своем поле Уэльсу (0:1), а ранее обыграла Беларусь (2:0).

Информация для ставок

• Пять из шести последних матчей Бельгии завершились тоталом больше 2.5 мячей
• Восемь из десяти выездных матчей Эстонии закончились тоталом меньше 2.5 мячей
• Бельгия выиграла шесть из семи последних матчей с Эстонией
• Эстония выиграла только один поединок из последних пяти во всех турнирах

Прогноз

Бельгия сильнее Эстонии по всем компонентам и даже не самым основным составом должна выигрывать этот поединок. Рекомендуем сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет на победу Бельгии с форой (-3) по коэффициенту 1.73.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Мелбет 4.40 1.17
1XBET 3.80 1.28
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Все комментарии
Gahi
Gahi
12 ноября в 19:32
Победа команды сборной Бельгии и Европейский гандикап хозяев (0:2). Удачи
m66su4yg754j
m66su4yg754j
12 ноября в 18:43
Бельгия выиграет матч
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